Voici comment vous pouvez économiser 80 $ sur le dernier portail de l’affichage intelligent de Facebook

Le portail existe depuis un certain temps à ce stade, mais la plupart des offres que nous avons vues concernaient la 1ère génération de l’appareil. Si vous cherchez à économiser sur le dernier portail de Facebook, c’est le moment. Vous pouvez obtenir le portail pour seulement 99 $. C’est une remise de 80 $ et à moins de 10 $ du meilleur prix que nous ayons jamais vu. C’est certainement le meilleur prix sur les appareils de 2e génération, alors prenez-en un pendant que vous le pouvez. Cette vente se termine le 12 septembre, mais il est possible qu’elle se vende aussi avant cette date, alors agissez vite.

Le portail standard n’est pas non plus le seul moyen d’économiser aujourd’hui. Vous pouvez également obtenir le Portal TV au même prix bas de 99 $. C’est une remise de 50 $ et la première baisse de prix que nous avons vue. Portal TV est similaire au Portal en ce sens qu’il permet les appels vidéo intelligents, mais dans ce cas, il utilise votre téléviseur pour la vidéo.

Au fait, Amazon a égalé le prix de Facebook avec ces deux offres. Procurez-vous le Portal ou la Portal TV à leurs prix réduits.

Portal de Facebook fait de son mieux pour rendre les appels vidéo aussi clairs et faciles que possible. Il s’appuie sur l’IA avancée de la caméra intelligente qui peut suivre vos mouvements et garder tout le monde dans le cadre. La caméra effectue un panoramique et un zoom automatiquement même si vous vous déplacez un peu. Le portail de 2e génération améliore l’appareil de 1ère génération et dispose d’un appareil photo 13MP avec un champ de vision de 114 degrés.

Étant donné que la communication avec les autres est une priorité pour le portail, il est logique qu’il se connecte de manière transparente aux applications de Facebook comme Messenger et WhatsApp. Passez des appels vidéo à tout le monde et restez au courant des personnes avec lesquelles vous avez déjà commencé des conversations dans ces programmes. Vous constaterez qu’il fonctionne également avec des tiers tels que Zoom, Workplace, Bluejeans, etc.

Amazon Alexa est également intégré, ce qui signifie que vous avez un contrôle total sur votre maison intelligente à partir de l’écran intelligent. Posez des questions à Alexa, obtenez les nouvelles ou la météo, allumez et éteignez vos lumières intelligentes ou regardez les caméras de sécurité avec de simples commandes vocales.

De plus, en plus de tout cela, l’appareil garde votre sécurité et votre confidentialité à l’esprit. Utilisez le cache de l’appareil photo intégré pour bloquer l’objectif lorsque vous ne l’utilisez pas. Il y a même un interrupteur pour désactiver le micro et la caméra quand vous le souhaitez.

