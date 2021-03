Voici comment vous pouvez empêcher T-Mobile de partager vos données

En ce qui concerne les opérateurs sans fil aux États-Unis, T-Mobile s’est bâti une réputation de faire les choses un peu différemment de ses concurrents. Souvent, les plans et les promotions poussés par le « non-transporteur » ont gagné les éloges et l’admiration des clients et des commentateurs, mais une nouvelle initiative de la société de communication n’est pas vue sous un jour aussi positif. Selon un rapport récent, T-Mobile a mis à jour sa politique de confidentialité et partagera désormais automatiquement les données Web et d’application des clients avec des annonceurs tiers. Si cela laisse un goût amer dans votre bouche, vous avez des options – pour le moment. Nous vous montrerons comment vous désinscrire de la politique de partage de données de T-Mobile afin que votre opérateur ne monétise pas votre comportement en ligne.

Comment empêcher T-Mobile de partager vos données depuis l’application T-Mobile

Ouvrez le Application T-Mobile sur votre appareil Android. Appuyez sur le Suite onglet dans le coin inférieur droit. Tapez sur Publicité et analytique. Appuyez sur l’un des les numéros de téléphone sur ton compte. Remarque: vous devrez vous désinscrire séparément pour chaque numéro figurant sur votre compte. Appuyez pour désactiver le paramètre de Utiliser mes données pour des analyses et des rapports. Appuyez pour désactiver le paramètre de Utilisez mes données pour rendre les annonces plus pertinentes pour moi.

Comment empêcher T-Mobile de partager vos données sur le Web

Les étapes de désactivation sur le Web sont essentiellement les mêmes que celles de l’application mobile T-Mobile.

Connectez-vous à votre Compte T-Mobile à partir d’un navigateur Web. Cliquer sur votre nom ou profil dans le coin supérieur droit. Cliquer sur Confidentialité et notifications. Source: Android Central Cliquer sur Publicité et analytique. Source: Android Central Cliquez sur l’un des les numéros de téléphone sur ton compte. Remarque: vous devrez vous désinscrire séparément pour chaque numéro figurant sur votre compte. Source: Android Central Cliquez pour désactiver le paramètre de Utiliser mes données pour des analyses et des rapports. Cliquez pour désactiver le paramètre de Utilisez mes données pour rendre les annonces plus pertinentes pour moi.

Ne pensez pas que ce n’est que parce que vous êtes un ancien client de Sprint que vous êtes à l’abri de cette nouvelle politique, car elle vous affecte aussi. Les seules personnes actuellement exemptées sont celles qui accèdent au réseau de T-Mobile via un plan Google Fi.

Pendant que vous effectuez ce changement, le moment est peut-être venu de revoir votre compte T-Mobile pour vous assurer que vous êtes sur le meilleur plan possible pour vous. T-Mobile a récemment mis à jour ses plans Magenta, remplaçant Magenta Plus par Magenta Max, et nous avons un article qui explique tout ce que vous devez savoir sur la mise à jour.

Bien sûr, si vous pensez que le moment est venu de faire une pause avec T-Mobile, vous pouvez toujours consulter notre liste des meilleurs opérateurs sans fil et des meilleurs opérateurs MVNO.

Si vous décidez de mettre à jour les paramètres de votre compte, assurez-vous de le faire avant le 26 avril 2021. Après ce point, vous ne pourrez peut-être plus le faire (du moins, pas facilement).