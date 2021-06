Voici comment vous pouvez rendre votre ordinateur deux fois plus rapide pour 50 $ sur Amazon – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Il ne devrait y avoir aucun doute dans votre esprit que l’avènement des systèmes Wi-Fi maillés a changé la donne. Personnellement, j’utilise moi-même le système eero Pro 6, et c’est époustouflant à quel point il est bon. Cela dit, c’est aussi très cher et tout le monde ne veut pas payer le prix fort pour le Wi-Fi domestique. Si vous êtes membre Prime, vous pouvez profiter d’une offre spéciale Prime Day qui réduit les Système Wi-Fi maillé eero 6 à un prix bas de tous les temps. Bien sûr, même à 181 $ au lieu de 279 $, la configuration eero 6 reste assez chère.

Si vous vous demandez comment accélérer votre connexion Internet à domicile sans perdre une tonne d’argent sur un système Wi-Fi maillé hors de prix, nous avons quelque chose que vous devez vérifier.

Le simple fait est qu’augmenter la vitesse d’Internet sur votre ordinateur ou votre console de jeux vidéo est beaucoup plus facile et moins coûteux que vous ne le pensiez. Si vous en avez assez des vitesses Internet lentes et de la « mise en mémoire tampon » de votre équipement, il existe une configuration simple qui changera presque certainement la donne pour vous. Mieux encore, la configuration prend environ 5 secondes et vous pouvez l’utiliser avec n’importe quelle configuration que vous avez déjà dans votre maison.

ça s’appelle le Kit Internet CPL Gigabit AV1000 TP-Link, et cela ne coûte que 49,99 $ sur Amazon.

La mise en mémoire tampon et les vitesses Internet lentes sont des cauchemars lorsque vous essayez de regarder une vidéo ou de diffuser un jeu. C’est incroyablement ennuyeux, mais ça arrive tout le temps. Ce que vous ne réalisez peut-être pas, c’est qu’il existe un moyen facile pour la plupart des gens de résoudre ce problème. Il y a tellement de cas où c’est votre connexion Wi-Fi qui est la principale source du problème – pas votre ordinateur ou même votre fournisseur d’accès Internet. Parfois, il y a des interférences, ou si vous vivez dans un grand ménage, cela peut simplement être une question de congestion.

Cela peut également être un problème de portée, et vous pouvez vous en sortir avec une solution bon marché en achetant un prolongateur de portée Wi-Fi. le modèle TP-Link le plus vendu sur Amazon est en vente dès maintenant pour seulement 17,99 $, ou vous pouvez tout faire avec l’un des Les prolongateurs les plus rapides de TP-Link jamais créés pour 79,99 $ grâce à un nouveau rabais. Mais si vous voulez la meilleure solution possible avec la connexion la plus rapide et la plus fiable, vous devez abandonner complètement le sans fil sur votre appareil et passer à une connexion Internet filaire. Bien sûr, personne ne veut dépenser des centaines de dollars pour installer Ethernet, et nous ne suggérerions jamais cela. Pourquoi s’embêter quand vous pouvez transformer instantanément n’importe quelle vieille prise de courant ordinaire en un port Ethernet en 2 secondes environ ?

Vérifiez certainement le Kit adaptateur Ethernet CPL AV1000 TP-Link chez Amazon. Rien de plus simple pour que votre ordinateur soit deux fois plus rapide. Branchez simplement un boîtier dans une prise de courant près de votre routeur et l’autre boîtier dans une prise près de votre téléviseur ou de votre ordinateur. Connectez-vous à chaque boîtier séparément à l’aide d’un ancien câble Ethernet ordinaire, et hop ! Vous disposez d’une connexion Ethernet gigabit que vous venez d’installer vous-même en quelques secondes. De plus, ce superbe kit CPL de premier ordre ne coûte actuellement que 49,99 $ sur Amazon.

Kit de démarrage CPL AV1000 TP-Link (KIT TL-PA7017) – Port Gigabit, Plug & Play, Ethernet sur P… Prix : 49,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Voici les principaux points à retenir :

S’installe en quelques secondes et prend en charge des taux de transfert de données haute vitesse jusqu’à 1 000 Mbps Fonctionne avec les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les imprimantes, les téléviseurs intelligents, les décodeurs, les dongles de diffusion en continu, les consoles de jeux vidéo, etc. Fournit une connexion filaire sécurisée avec cryptage en option Automatiquement réduit la consommation d’énergie jusqu’à 85 % avec le mode d’économie d’énergie spécial de TP-Link Ajoutez des ports Ethernet supplémentaires n’importe où dans votre maison en achetant des adaptateurs Internet CPL supplémentaires

