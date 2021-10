Voici comment vous pouvez visiter la Grande Muraille de Chine depuis le canapé de votre maison Style Google Street View | La technologie

L’équipe Google a lancé une nouvelle expérience qui permet à toute personne disposant d’une connexion Internet de visiter l’une des sept merveilles du monde.

Le coronavirus a frustré des millions de voyages planifiés, mais il a également laissé en friche d’autres qui n’étaient que des idées. Sans aucun doute, la pandémie a porté un coup très dur au tourisme.

Et comme il y a un tourisme plus axé sur les loisirs et un autre qui regarde un peu plus l’histoire et la culture, de Google ils ont pensé que ce dernier pourrait être aidé avec leur service Google Arts & Culture, qui propose des visites virtuelles de lieux emblématiques.

L’expérience, dans le style de Street View, propose une visite virtuelle à 360 degrés, a inclus l’une des sept merveilles. Nous parlons spécifiquement de la Grande Muraille de Chine, l’une des rares œuvres humaines que l’on peut voir de l’espace.

L’itinéraire proposé par Google passe par l’une des sections les mieux conservées de la Grande Muraille, qui dans son intégralité s’étend sur 20 000 km, soit à peu près la distance aller-retour entre Los Angeles et la Nouvelle-Zélande.

La nouvelle visite virtuelle comprend 370 images de haute qualité de la Grande Muraille, ainsi que 35 intéressantes liées à l’architecture de l’un des monuments les plus célèbres au monde depuis des siècles.

Comme il est connu de tous, le mur a été construit pour se défendre contre les envahisseurs à travers l’histoire et a pris plus de 2 000 ans à construire. La structure est souvent décrite comme le plus grand projet artificiel au monde.

Google Arts & Culture étoffe sa bibliothèque de visites virtuelles, qui peut être apprécié sur les appareils mobiles et les ordinateurs, avec ou sans lunettes de réalité virtuelle.

Au-delà de la pandémie, cet outil Google ouvre la possibilité à des millions de personnes qui ne peuvent pas voyager, pour quelque raison que ce soit, de voir les merveilles de notre monde de leurs propres yeux. C’est à cela que sert la technologie, rendre la vie plus facile et plus accessible à tous.