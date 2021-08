Voici comment vous pouvez vivre sur un endroit semblable à Mars pendant un an

Selon la NASA, l’habitat offrira à ses quatre membres d’équipage l’expérience de ce que c’est que de rester à la surface de Mars (Photo: NASA)

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) lance un appel à candidatures pour ceux qui souhaitent participer en tant que membre d’équipage à la première mission analogique d’un an dans un habitat qui aura l’impression de rester sur Mars. Cette mission, The National Aeronautics and Space Administration (CHAPEA), serait la première de trois missions et est liée à Mars. Les autres missions devraient avoir lieu au cours des quatre prochaines années avec la deuxième mission analogique prévue pour 2024 et la troisième pour 2025.

Tout sur la mission

La mission devrait commencer à l’automne 2022. La mission donnera à quatre candidats retenus la chance de vivre et de travailler dans un module de 1 700 pieds carrés créé par une imprimante 3D, appelée Mars Dune Alpha. Les quartiers simulés auront une salle pour la cuisine, les soins médicaux, le fitness, les loisirs, le travail, la croissance des cultures, un espace de travail technique et auront également deux salles de bains.

Cet habitat simulera ce que c’est que d’effectuer des missions sur Mars : limitations des ressources, panne d’équipement, retards de communication et tout autre événement environnemental. L’équipage effectuera des sorties dans l’espace simulées, des recherches scientifiques. Ils utiliseront également la réalité virtuelle et les commandes robotiques et échangeront des communications.

But de la mission

Selon la NASA, l’habitat offrira à ses quatre membres d’équipage l’expérience de ce que c’est que de rester à la surface de Mars. Ce sera aussi Mars-réaliste que possible. Les résultats de cette mission analogique fourniront des données scientifiques qui aideront davantage à valider les systèmes qui seront utilisés pour les missions réelles vers Mars. Les données aideront à résoudre les problèmes de recherche sur les vols spatiaux. Les missions analogiques sont effectuées car toutes les expériences ne peuvent pas être menées dans l’espace en raison de ressources et d’argent limités.

Qui peut postuler et comment postuler

La NASA a commencé à accepter les candidatures pour la mission à partir du 6 août et continuera à accepter les candidatures jusqu’au 17 septembre. Le candidat doit être citoyen américain ou résident permanent, âgé de 30 à 55 ans. Le candidat doit posséder une maîtrise dans un domaine STEM et avoir au moins deux ans d’expérience professionnelle dans un domaine STEM connexe.

La NASA a également notifié qu’une indemnisation sera disponible pour les candidats sélectionnés et a également mentionné les risques associés à la participation à la mission analogique : perte de la vie privée ou de la confidentialité du sujet, inconforts mineurs et faible exposition aux rayons X lors d’examens médicaux et blessures physiques. ou un « risque de décès hautement improbable ».

Les finalistes subiront également des évaluations médicales, des tests psychologiques et un dépistage psychiatrique afin de déterminer leur aptitude à une mission d’isolement de longue durée physiquement et mentalement exigeante. Les candidats souffrant d’allergies alimentaires et de troubles gastro-intestinaux ne seront pas sélectionnés.

