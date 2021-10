Voici comment vous pouvez vous offrir un nouveau téléphone à prix réduit

La pénétration plus profonde d’Internet et les initiatives du gouvernement pour numériser l’économie ont entraîné une utilisation accrue des smartphones.

Poussés par la révolution du spectre 2G, les tarifs des appels mobiles sont devenus abordables même pour les couches les plus pauvres de la population. Suite à cela, les téléphones portables sont devenus incontournables, car de l’obtention de la subvention GPL à la prise de rendez-vous dans un hôpital, tout est devenu basé sur OTP (One Time Password).

De plus, le travail à domicile (WFH) induit par Covid-19 et les cours en ligne ont fait même des smartphones un objet essentiel.

« La pénétration plus profonde d’Internet et les initiatives du gouvernement pour numériser l’économie ont entraîné une augmentation de l’utilisation des smartphones. Les expéditions ont augmenté de 23% en glissement annuel et s’élevaient à 38 millions d’unités au premier trimestre 2021. La vente devrait encore augmenter à pas de géant d’ici la fin de l’année. Avec la demande croissante, la contribution des smartphones aux flux de déchets et aux émissions de carbone s’est également multipliée. Non seulement les smartphones représentent 10 % des déchets électroniques mondiaux, mais leur fabrication représente 85 à 95 % de l’empreinte carbone annuelle du téléphone », a déclaré Soumitra Gupta, PDG de Xtracover.

Cependant, la forte demande de smartphones les a non seulement rendus chers, mais les matières premières rares nécessaires à la fabrication des appareils se raréfient également.

« Alors que la demande monte en flèche, les métaux précieux et les matériaux nécessaires à la fabrication des smartphones se raréfient également. Certains d’entre eux, dont des éléments rares comme l’indium et des éléments toxiques comme l’arsenic, devraient s’épuiser dans les 100 prochaines années. Même la pénurie de puces électroniques fait des ravages dans l’industrie des smartphones. Par conséquent, les fabricants devront conserver ces ressources », a déclaré Gupta.

Pour préserver les éléments rares, la remise à neuf des smartphones usagés est devenue nécessaire.

« Dans des circonstances aussi désastreuses, la capacité de réparer les téléphones est essentielle et devrait augmenter. C’est là qu’intervient l’industrie des gadgets remis à neuf. Avec une concurrence de pointe, il existe de nombreux nouveaux produits sur le marché, puis il y en a d’occasion. Entre les deux, cette industrie attire l’attention des consommateurs indiens. Il n’a pas beaucoup de joueurs organisés pour le moment. Cependant, l’utilisation de smartphones remis à neuf est vitale, non seulement pour conserver les ressources, mais également pour lutter contre les déchets électroniques et l’atténuation du changement climatique », a déclaré Gupta.

Pour éviter que les éléments rares ne s’épuisent rapidement et pour protéger l’environnement de la pollution, il est essentiel d’allonger au maximum la durée de vie d’un smartphone.

« Le recyclage des téléphones est essentiel, mais seulement lorsqu’ils arrivent en fin de vie. Les faire réparer et utiliser les téléphones plus longtemps réduira les flux de déchets ; ainsi, le processus de recyclage nécessitera moins d’énergie. Ceci, à son tour, se traduira par des émissions de carbone moindres », a déclaré Gupta.

En plus de protéger l’environnement, le recyclage des smartphones augmente également l’abordabilité des appareils.

« En plus de réduire l’empreinte carbone, les smartphones reconditionnés coûteront moins cher. L’industrie de la remise à neuf s’adresse aux consommateurs qui ne sont pas en mesure de débourser des coûts énormes pour un nouveau smartphone. Par conséquent, vous pouvez vous offrir un nouveau téléphone à prix réduit, assorti d’une garantie tout en étant respectueux de l’environnement », a déclaré Gupta.

