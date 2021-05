Voici Coop, le Mercadona suisse de produits gourmands et bio qui débarque en Espagne | Vie

Carrefour et Mercadona sont devenus un nouveau concurrent en Espagne. Une entreprise suisse qui vient d’arriver en Espagne grâce à l’achat de GM Food pour 230 millions d’euros.

Un nouveau type de supermarchés arrive dans nos rues. La société suisse Coop a décidé de pénétrer le marché espagnol. Il le fait de manière décisive après avoir acheté entièrement GM Food pour 230 millions à la société chinoise Bright Food.

Cette société opère déjà en Suisse, Allemagne, France, Autriche, Pologne, Roumanie et Russie, pays qui seront suivis par l’Espagne. Ses magasins se caractérisent par des prix bas, de sorte qu’il pourrait essayer de concurrencer Mercadona et Lidl, entre autres. Mais il est également connu pour son politique écologiste et dédiée aux produits gourmands.

Coop réalise un chiffre d’affaires annuel de 30,2 milliards de francs suisses et avec ce potentiel, elle a décidé de rejoindre l’Espagne. C’est une entrée pertinente pour le secteur alimentaire en Espagne, car GM Food vous propose 800 points de vente, et a l’approbation de la Direction générale de la concurrence de l’Union européenne.

Mercadona veut changer le concept d’un supermarché à vie. L’entreprise s’efforce de mettre en œuvre dans 1 600 établissements une série de nouveautés attrayantes pour les clients et qui changent la perspective de ce qu’est un supermarché, de ce qu’il propose et de la façon d’y passer du temps.

Des marques telles que Suma, Proxim et Spar font partie de ce conglomérat qui compte également 2 500 points de vente supplémentaires. On ne sait pas encore comment l’expansion se déroulera sur tout le territoire, mais cela vous permet de commencer par Catalogne, Malaga, Burgos, Las Palmas de Gran Canaria et Madrid.

L’un des détails qui se démarque le plus du vaste catalogue qu’ils ont dans leurs supermarchés sont les produits gourmands et vegan. Certains médias mentionnent des produits tels que la viande artificielle, burgers d’insectes ou artisanat culinaire.

Ils s’engagent également fortement en faveur de la qualité écologique tout au long de leur catalogue. Cette ligne d’aliments et de produits biologiques est le leader dans son pays. Cette philosophie respectueuse de l’environnement se retrouve également dans les différentes sections où ils préparent eux-mêmes les aliments instantanément, comme le boulangerie, bonbons ou plats à emporter.

Cependant, si la force réside dans ses supermarchés axés sur l’alimentation et la maison, l’entreprise a également créé stations-service, pharmacies et parfumeries dans les différents pays où elle est implantée. Il faudra attendre que le déploiement se concrétise pour connaître son offre ici en Espagne et voir l’impact qu’ils ont sur le reste des marques de supermarchés.