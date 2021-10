Voici Deontay Wilder : le Bronze Bomber qui a commencé à boxer pour sa fille

Deontay Wilder (42-1-1, 41 KO) a été chargé de ramener l’or chez les poids lourds aux États-Unis. Lorsqu’il a remporté la Coupe du monde WBC en 2015, il a rompu une sécheresse de huit ans sans qu’aucun Américain ne soit un monarque des poids lourds. Malgré cette importance, il a toujours été critiqué puisqu’on lui a toujours demandé de rechercher des unifications. Son historique donnerait pour un film et maintenant il veut rajouter un chapitre de plus : samedi il veut regagner son trône contre Tyson Fury.

Il a commencé à boxer pour payer les médicaments de sa fille

Deontay Wilder est né à Tuscaloosa (Alabama). Cela a toujours été lié au sport. En fait, il a obtenu une bourse pour entrer à l’université de son état. Il devait choisir entre le basket et le football (il avait aussi fait du baseball et de l’athlétisme). Il n’a pas pu entrer à l’université. À l’âge de 18 ans, sa petite amie est tombée enceinte. Leur fille, Jessica Scales, est née avec le spina bifida. Wilder avait besoin de gagner de l’argent pour payer ses médicaments. Pour cette raison, il a oublié les sports universitaires et a cherché du travail comme chauffeur et dans les restaurants de sa ville.

Le combattant a reconnu qu’à l’âge de 19 ans, il a vécu le pire moment de sa vie, a perdu sa famille et « est venu avoir une arme sur ses genoux pour se suicider ». Il ne l’a pas fait, et à 20 ans, il a commencé la boxe. L’objectif était clair : gagner de l’argent. C’était en octobre 2005 et en 2007, il a surpris tout le monde en remportant le prestigieux tournoi des Golden Gloves. Une montée fulgurante. L’équipe nationale a pris note, l’a mis dans le processus pour Pékin et a remporté le billet pour les Jeux. Là, avec une expérience de 30 combats, il a réussi à rentrer chez lui avec le bronze olympique (d’où son surnom, ‘Bronze Bomber’. Son objectif s’était bien passé et il avait l’air mieux. . . .

Deontay Wilder après sa défaite en demi-finale à Pékin 2008. .

Sa carrière a été menée avec prudence

Sa médaille olympique parlait d’elle-même, mais pourrait-elle marquer une époque ? Wilder a toujours eu un énorme coup de poing, mais il avait besoin d’expérience. Il a fait ses débuts en novembre 2008, main dans la main avec Golden Boy, et jusqu’en décembre 2012, il n’a pas disputé sa première ceinture (WBC Americas). En chemin, il a laissé une trace de KO. Il n’est jamais allé aux points.

Sa confirmation professionnelle est venue en 2013, lorsqu’il est allé en Angleterre et a éliminé Audley Harrison au premier tour.. Plus tard, il a été question qu’il combattrait à nouveau Chisora ​​​​au Royaume-Uni … mais lui et Top Rank ont ​​assuré qu’il n’y avait jamais eu d’accord. Cela ne s’est pas non plus produit parce que Wilder a été arrêté à Las Vegas pour une agression contre une maison. Ce moment a été déterminant, puisqu’il a décidé de signer, en tant que conseiller auprès de l’homme qui le conduira à la gloire : Al Haymon (même gérant que Mayweather). Plus tard, ils l’ont placé et l’ont fait monter au Conseil mondial de boxe. En janvier 2015, et après avoir éliminé les 32 rivaux qu’il avait eus, il a eu l’opportunité de disputer une Coupe du monde.

Wilder a rendu la gloire des poids lourds à l’Amérique

Wilder dans son match contre Stiverne. .

Bermane Stiverne a été le premier boxeur à avoir enduré tout un combat contre Wilder, malgré cela, le ‘Bronze Bomber’ est devenu champion du monde. Cette même année, Al Haymon est passé de conseiller à manager après avoir rompu avec Golden Boy et son promoteur est devenu Lou Dibella. Wilder a fait six défenses (dont la dernière contre Stiverne, qu’il a éliminé en un seul tour). Sa renommée a grandi parce qu’il a continué à assommer tout le monde. De plus, ce n’étaient pas que des arrêts, quittait les KO de l’année, Comme celui qui a frappé Artur Szpilka.

Ratification contre Luis Ortiz et début de la rivalité avec Fury

Au fur et à mesure que sa renommée grandissait, les ennemis aussi. Il est vrai que Wilder n’est pas le combattant avec la meilleure technique, mais il a été efficace. Les gens ont passé beaucoup de temps à exiger des combats contre de grands noms. et le premier qui était comme ça était en mars 2018. Luis Ortiz, qui était invaincu en 28 combats (dont 24 anesthésiés). Le Cubain lui a mis de sérieux ennuis, mais le champion a pu faire avancer le combat et a fini par assommer brutalement.

Dans cette position qui avait été placée, Wilder voulait juste de gros combats et le prochain sur la liste était Tyson Fury. L’Anglais est sorti d’une très longue pause au cours de laquelle il a eu des problèmes mentaux et a même pensé au suicide. Il était de retour, mais il y avait des doutes. Tous deux ont offert un combat et pour la deuxième fois de sa carrière, l’Américain est allé aux points. Il a jeté l’Anglais au sol à deux reprises, mais n’a pas pu assommer et le combat a été résolu avec un nul.. La chose logique était une revanche immédiate, mais Fury a décidé du long chemin.

Le match revanche contre Fury et la perte de son trône

Wilder et Fury dans le combat qu’ils ont eu en février 2020. .

En attendant Fury, Wilder a reçu un adversaire facile pour ressembler à Breazeale, qu’il a assommé d’un coup, et a donné la revanche à Ortiz. Le Cubain a été le premier à lui mettre des ennuis et l’Américain a été marqué : régler les doutes. Il l’avait fait avec Stiverne, il voulait en finir avec le Cubain puis Fury. Le deuxième combat contre Ortiz a laissé moins de doutes et le «Bronze Bomber» a pris trois tours de moins pour achever son rival. La première main qu’il a posée a été mortelle. Finalement, après de nombreux rounds, la suite contre les Anglais est arrivée.

Fury a donné un récital dans le deuxième duel. Wilder n’a jamais été à l’aise, il n’a pas connecté ses mains et avec un grand jeu de jambes et une grande vitesse de main, l’Anglais l’a massacré. Son corner a arrêté le combat au septième round. C’était le mieux pour sa santé, mais il ne l’a pas compris comme ça et a rompu avec son coin. En même temps qu’ils avaient signé la trilogie, la pandémie arrivait. Le temps était même bon pour Wilder, car il avait été blessé au combat.. Il a eu le temps de récupérer, mais le temps a passé et rien n’a été fermé. À tel point que Fury a interprété que le temps était écoulé pour qu’il retrouve son titre. L’Anglais a cherché à s’unir contre Josué et celui de l’Alabama est allé en justice. Il a gagné et le duel a été clos pour juillet. Fury a contracté le covid et le combat a duré ce 9 octobre. Maintenant, Wilder dit qu’il a appris où il a échoué et que le retard dans le procès lui a permis de travailler davantage avec son nouvel entraîneur Malik Scott (il était son rival lors de leur 31e combat et l’a mis KO au premier tour). Le ‘Bronze Bomber’ est persuadé qu’à 35 ans il sera à nouveau roi. Il veut se venger.