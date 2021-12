Voici Dimensity 9000, le processeur mobile 4 nm de Mediatek pour rivaliser face à face avec Snapdragon 8 Gen 1 | La technologie

C’est le haut de gamme Mediatek et vient concurrencer le tout puissant Snapdragon 8 Gen 1. C’est la première fois depuis des années que la société taïwanaise rattrape Qualcomm et ne peut pas rater le coup.

Le MediaTek Dimensity 9000 est l’un des SoC les plus attendus de 2021 et alors que MediaTek a annoncé sa puce début novembre, elle vient d’être officiellement dévoilée au monde.

Le nouveau chipset Dimensity 9000 fera partie de la prochaine génération de smartphones phares, comme l’entreprise nous l’a confirmé, arrivant pour ce premier trimestre 2022. À l’heure actuelle, ce sont les entreprises qui ont confirmé qu’elles l’utiliseraient : OPPO, vivo, Xiaomi et HONOR.

Concernant ses spécifications, Le Mediatek est la première puce fabriquée en 4nm de TSMC, intègre l’architecture CPU Armv9, a une configuration octa-core avec un cœur ultra Cortex-X2 fonctionnant à 3,05 GHz, trois cœurs A710 avec des performances de 2,85 GHz et quatre cœurs Cortex-A510.

Quant à la RAM, elle supporte LPDDR5X jusqu’à 7500 Mb/s, ainsi que 8 Mo de cache L3 et 6 Mo de cache système.

Le nouveau chipset intègre la cinquième génération de l’unité de traitement d’application de MediaTek (APU 5.0), qui offre efficacité énergétique 4 fois supérieure aux générations précédentes.

Au niveau graphique, le Dimensity 9000 a le GPU Arm Mali-G710 MC10, qui dispose de l’HyperEngine 5.0 de MediaTek, qui est la cinquième génération de la technologie de jeu MediaTek.

HyperEngine intègre également AI-VRS, la première technologie à taux variable améliorée par l’IA pour les smartphones, ainsi que le premier kit de développement logiciel de traçage de rayons (SDK) du secteur utilisant Vulkan pour Android.

La nouvelle puce est compatible avec HDR-ISP 18 bits et est le premier à prendre en charge 320 Mpx sur les smartphones. Il peut également prendre en charge l’enregistrement vidéo HDR 18 bits simultané avec triple caméra et peut utiliser la réduction du bruit lors de l’enregistrement en 4K HDR.

Concernant la connectivité, le Dimensity 9000 prend en charge la 5G en utilisant des fréquences inférieures à 6 GHz offrant des vitesses allant jusqu’à 7 Gb/s. Le modem est également performant, afin de pallier le grand handicap énergétique de la 5G.

La puce intègre également les normes Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 et Beidoi III-B1C. Enfin, la puce prend en charge la résolution WQHD + de 144 Hz et FHD + de 180 Hz. Vous pouvez utiliser Display Sync 2.0 pour améliorer l’efficacité énergétique et prendre en charge la vidéo jusqu’à 4K60 HDR10 +.