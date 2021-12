Voici d’où vient l’audio TikTok « C’est tellement mauvais que je veux vous donner un zéro »

Une tendance actuelle sur TikTok montre que les gens partagent des photos de leurs anciennes phases et synchronisent les lèvres avec un audio qui dit: « C’est tellement mauvais que je veux vous donner un zéro mais ce n’est pas possible alors je vous en donne un. » Et c’est en fait la chose la plus drôle de voir quelqu’un traverser les mêmes étapes difficiles de la vie que le reste d’entre nous. Par exemple, une personne a partagé une photo d’elle traversant sa phase « Rawr XD » et la photo est d’elle avec la plus grande frange latérale que vous ayez jamais vue dans votre vie et des gants en résille audacieux – c’est emblématique.

Mais comme pour tous les autres fichiers audio malveillants, vous vous demandez probablement d’où cela vient ? Voici donc une explication sur l’origine de l’audio viral TikTok « C’est tellement mauvais que je veux vous donner un zéro » et vous ne serez probablement pas surpris de savoir qui parle.

Donc, tout le monde se synchronise en fait avec Tyra Banks

L’audio original provient d’un ancien épisode de America’s Next Top Model et la voix de la personne que nous pouvons entendre n’est autre que Tyra Banks. Pour être précis, cela vient du cycle 21 de la saison et de l’épisode 5 – c’est quand Tyra a donné à un modèle le score le plus bas de l’histoire de la série. C’était assez brutal, regardez le clip original ci-dessous :

Alors maintenant que vous savez d’où ça vient, il ne reste plus qu’à sortir les gens pour leurs phases étranges de croissance. Voici un aperçu de toutes les meilleures vidéos virales montrant à quel point les gens grinçaient des dents quand ils étaient plus jeunes.

1. Nous sommes tous passés par là, Charli

@charlidamelio ♬ son original – 💗

2. Je ne peux pas dire que nous avons tous été ici, cependant

@sassaronio#greenscreen♬ son original – 💗

3. « Je préférerais ne pas en parler »

@spencewuahi préférerait ne pas en parler #fyp♬ son original – 💗

4. Crier sur celui-ci

@its.tmariee#greenscreen EW♬ son original – 💗

5. ARRÊTER

@undosSO SCARY 😭♬ son original – 💗

