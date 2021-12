Voici d’où vient l’audio TikTok « Des filles magnifiques et magnifiques adorent la soupe »

À peu près tout peut devenir viral sur TikTok de nos jours, même l’audio « Les filles magnifiques aiment la soupe » a explosé et c’est juste quelqu’un qui rime sur les jolies filles qui aiment la soupe – c’est de la folie !! Quoi qu’il en soit, si vous ne savez pas quelle est la rime, alors la voici en entier : « De magnifiques filles magnifiques adorent la soupe. Les filles de la soupe sont les plus populaires dans le coup de poulet. Ne demandez pas ce que cela signifie parce que je pense que personne ne le sait vraiment.

L’audio a été publié pour la première fois par @fishdress en août de cette année et il a depuis été utilisé dans 13 000 vidéos et le hashtag « Gorgeous Beautiful Girls » a plus de 14 millions de vues. Vous pouvez regarder la vidéo originale ici :

@fishdresssoup est mon plat préféré (: #fyp #foryou #soup #gorgeous @cigbunny2001♬ son original – 🩰 ren 🤎

Mais l’audio TikTok « Les filles magnifiques et magnifiques adorent la soupe » ne s’arrête pas là

Dernièrement sur TikTok, les gens ont fait différents remix des audios inspirés de la tendance originale des filles magnifiques et magnifiques et c’est emblématique. Une personne a récemment fait une déclaration : « Des filles magnifiques et magnifiques reçoivent leurs injections de rappel. Je suis une fille magnifique, magnifique », et c’est une bonne humeur. Mais une humeur encore plus grande pourrait être la version de @lilababyaries qui dit: « Des filles magnifiques et magnifiques adorent pleurer. Big Cry Baby Girls sont les plus jolies du pays.

Il existe de nombreuses bonnes versions et vous pouvez probablement dire à quel point cette tendance est similaire à d’autres mèmes comme celui de l’envie féminine ou la tendance des filles chaudes – ils sont tous féminins et emblématiques. Alors un grand bravo à toutes les filles magnifiques et magnifiques et pour les remercier, voici un aperçu de certaines de leurs versions de la tendance TikTok «Les filles magnifiques adorent la soupe» :

@spencer.barbosajust faits ✋🏼 #girls #relatable #teenager #gorgeousgirl♬ son original – spencer barbosa🧚🏻

@keepingupwithhopiegorgeous magnifiques fillessss♬ de magnifiques filles magnifiques portent toujours du brillant à lèvres – Hope Spinner

@kbeauch13#gorgeousgorgeousgirls #golittlerockstar #forthegirls #wine♬ KBeauch13GorgeousGirlsLoveWine – Kirsty

@joan.milbscette magnifique fille magnifique a un TDAH, pouvez-vous le dire ? 😌💅🏻✨ #gorgeousgorgeousgirls #adhdtiktok #foodtiktok #soupgirls♬ GORGEOUS GIRLS GRAZE – joan

