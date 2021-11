Voici exactement ce qu’il faut mesurer lors de votre prochaine campagne de publicité extérieure

Il existe un mythe persistant dans le monde de la publicité selon lequel les campagnes publicitaires hors domicile (OOH) ne peuvent pas être mesurées au-delà des mesures de base. En réalité, en ce qui concerne les mesures de performance précises, l’OOH est aussi mesurable que ses homologues du marketing numérique.

Des outils avancés de planification, de suivi et de mesure permettent aux annonceurs OOH de suivre et d’isoler les unités d’inventaire OOH individuelles, d’attribuer directement les conversions en ligne et hors ligne et de mesurer avec précision le retour sur investissement (ROI). Et aujourd’hui, les annonceurs OOH peuvent surveiller et effectuer des ajustements sur place pour optimiser leurs campagnes publicitaires extérieures en temps réel.

Les services publicitaires étant de plus en plus surveillés par leurs budgets marketing, il est essentiel qu’ils disposent des données pour étayer leurs décisions. Le numérique a peut-être été la vague d’un passé récent, mais il coûte de plus en plus cher alors que les résultats diminuent. Si vous cherchez à élargir votre mix média pour accroître la notoriété de votre marque et stimuler l’action des consommateurs, il est temps d’approfondir l’OOH. Les décisions concernant l’ensemble de votre mix média se résument à la performance. Voici un aperçu détaillé de la façon dont vous pouvez évaluer les performances de votre prochaine campagne OOH.

Méthodologies de mesure

OOH est un canal de performance comme jamais auparavant. Avec le bon partenaire d’achat de médias OOH, vous pouvez comprendre : notre campagne publicitaire OOH a-t-elle réussi ? Est-ce que plus de gens ont agi que si nous n’avions pas mené la campagne ? Notre campagne a-t-elle fonctionné et dans quelle mesure ? Quels éléments de notre campagne ont le mieux fonctionné ?

Les annonceurs se tournent généralement vers deux catégories d’analyse de haut niveau pour mesurer les performances de la campagne : l’augmentation et l’attribution. L’analyse Lift utilise l’expérimentation pour isoler l’impact de votre campagne OOH sur les résultats commerciaux, et elle peut être utilisée pour mesurer le succès d’un canal marketing spécifique par rapport à d’autres canaux dans le mix média d’un annonceur. En creusant encore plus profondément, l’analyse d’attribution examine les composants des campagnes OOH pour déterminer les blocs d’annonces individuels qui fonctionnent le mieux, donnant aux annonceurs des informations qu’ils peuvent utiliser pour optimiser les campagnes publicitaires.

Ces deux approches se complètent et peuvent être utilisées simultanément. L’attribution est la meilleure pour les mesures quotidiennes, toujours actives, tandis que de nombreuses analyses de l’élévation du niveau d’exécution sont plus sporadiques –– après une expérimentation initiale pour prouver que le support OOH fonctionne.

Métriques à considérer

En plus de la façon dont vous mesurez, vous devez également tenir compte de ce que vous mesurez.

Ces approches pour mesurer les performances d’une campagne extérieure reposent fortement sur une variété de mesures différentes, notamment :

Impressions: Il s’agit du nombre de fois où les consommateurs voient une publicité. Dans l’industrie OOH, les impressions sont mesurées en considérant la quantité de trafic qui passe par un bloc d’annonces particulier et les résultats d’expériences de suivi oculaire qui révèlent le pourcentage de conducteurs qui voient réellement le bloc d’annonces. Aujourd’hui, la plupart des entreprises de publicité extérieure s’appuient sur l’organisation à but non lucratif Geopath pour toutes les données d’impression OOH. La mission de Geopath est d’auditer et de rapporter de manière indépendante les évaluations publicitaires OOH à travers les États-Unis.Portée et fréquence: La portée et la fréquence sont des mesures couramment utilisées sur presque tous les canaux médiatiques. L’audience est le nombre de personnes uniques sur un marché particulier qui sont exposées à un bloc d’annonces OOH au moins une fois sur une période de temps spécifiée. La fréquence est le nombre de fois où les personnes touchées sont exposées au bloc d’annonces OOH au cours de la même période.Points de notation bruts (GRP): Les GRP sont une mesure publicitaire standard utilisée pour suivre l’exposition au sein d’un marché géographique spécifique. Ils représentent le nombre total d’impressions sur le marché livrées par une campagne OOH exprimé en pourcentage de la population du marché. Par exemple, un point de notation ou GRP signifie que vous avez atteint 1% de la population du marché. Les GRP sont calculés en multipliant le pourcentage du marché atteint par la fréquence.Points de notation cibles (TRP): Les TRP ne sont essentiellement qu’un raffinement des GRP, qui ne prennent en compte que votre public cible. Par exemple, un TRP signifie que vous avez atteint 1% de votre public cible au sein de la population du marché. Les TRP sont une mesure rapide du nombre de personnes dans un public cible atteint par une publicité ou une campagne OOH et combien de fois.Résultats: Il s’agit en réalité d’une catégorie de métriques, mais elle fait partie des plus importantes, car elle est directement liée à vos objectifs commerciaux uniques. Lorsque vous identifiez les résultats spécifiques à mesurer, réfléchissez d’abord à ce que vous essayez d’atteindre. S’agit-il d’une vente en magasin, en ligne ou sur mobile ? Est-ce que les consommateurs visitent un emplacement physique ? Est-ce le trafic du site Web ? Ou essayez-vous d’inciter les consommateurs à interagir avec vos comptes de réseaux sociaux et à créer un buzz social ?Effet de halo: Contrairement aux méthodes énumérées ci-dessus, qui mesurent les impacts directs d’une campagne, l’effet de halo mesure les impacts (ou bénéfices) indirects de l’affichage sur vos autres canaux marketing. Bien sûr, ces mesures indirectes peuvent devenir compliquées, mais certaines plateformes d’achat de médias OOH facilitent les choses – en partie grâce à des intégrations directes avec d’autres plateformes.

Les coûts croissants de la publicité numérique, associés à la responsabilité d’être extrêmement diligent avec chaque dollar dépensé, signifient que la pression est exercée sur les annonceurs pour prouver que ce qu’ils font fonctionne. Avec la capacité de mesurer les performances réelles des campagnes publicitaires OOH, la publicité extérieure ne doit pas être négligée en tant qu’élément crucial de votre mix média global. Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour profiter de la puissance de performance d’OOH.

Auteur : Matt O’Connor

Matt est le PDG et co-fondateur d’AdQuick, la première plate-forme permettant aux spécialistes du marketing et aux agences de terminer l’ensemble du processus de planification, d’achat, d’exécution et de mesure des campagnes publicitaires hors domicile (OOH) partout aux États-Unis et dans le monde.

Avant AdQuick, Matt a travaillé comme Senior…