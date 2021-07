Voici Intempo, le plus haut gratte-ciel d’appartements d’Europe, achevé aujourd’hui à Benidorm | Vie

in

Avec plus d’une décennie de retard, ce qu’on appelle le bâtiment le plus emblématique de Benidorm est enfin terminé, à plus d’un titre. Intempo est prêt pour son inauguration.

Symbole du boom urbain à Benidorm et aussi de la bulle immobilière en Espagne, avec des faillites et un changement de mains entre les deux, Intempo est déjà le plus haut bâtiment résidentiel d’Europe.

Intemporel Il est composé de deux tours jumelles couronnées et reliées par un cône inversé, dans une structure particulière qui atteint les 198 mètres de haut.

C’est donc le cinquième plus haut gratte-ciel d’Espagne, mais les autres sont des bureaux. Intempo est le plus haut immeuble d’appartements du continent européen. Vous pouvez voir à quoi il ressemble à l’intérieur, ainsi que sa hauteur spectaculaire, dans cette vidéo promotionnelle du développeur UNIQ Residential :

Intempo est composé de 52 étages et 3 sous-sols, pour un total de 256 appartements de luxe avec 1, 2 et 3 chambres, avec les vues les plus spectaculaires sur la Méditerranée, puisqu’il se trouve à seulement 500 mètres de la mer.

Les deux tours sont reliées au sous-sol et aux étages 37 à 45. La séparation entre les deux est de 20 mètres.

Il compte plus de 13 000 mètres carrés d’espaces communs qui comprennent une piscine semi-olympique et une piscine pour enfants, gym, spa, restaurant, etc.

Comme on dit, le bâtiment devait être terminé en 2010, mais la crise immobilière l’a frappé de plein fouet.

La conception de Intemporel Elle a été réalisée par le cabinet d’architectes Pérez-Guerras, qui a présenté les plans en 2006, et les travaux ont commencé en 2007.

La faillite du promoteur Olga Urbana SL et la fermeture de Caixa Galicia, qui est celle qui avait prêté les 100 millions d’euros que coûterait sa construction, ont conduit à la remise de l’immeuble à Sareb, une mauvaise banque destinée à assainir les comptes. .

Les architectes originaux ont abandonné le projet en raison de désaccords avec les nouveaux gestionnaires.

Finalement, c’est le promoteur UNIQ Residential et l’entreprise de construction Dragados qui ont modernisé, rénové et complété le projet original.

Intempo, le plus haut immeuble d’appartements d’Europe, est prêt à emménager, bien qu’à l’heure actuelle il y ait à peine 20% des propriétés vendues.

Le promoteur espère que maintenant qu’il est possible de voyager et de visiter, la vente d’appartements augmentera dans les prochains mois.