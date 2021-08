Voici Janja Garnbret, le phénomène de l’escalade de 22 ans

Janja Garnbret ne perd tout simplement pas. Ce n’est pas dans son ADN d’escalade. Dès le premier instant, la grimpeuse slovène s’est attaquée à un mur qu’elle a dominé, ne laissant à tout le monde qu’un vague espoir de la défier. Maintenant, elle se dirige vers les jeux olympiques et est prête à remporter l’or.

Garnbret a commencé à grimper à l’âge de sept ans et a immédiatement fait preuve d’une incroyable maîtrise de ce sport. Grimpant principalement pour le plaisir au cours de ses premières années, Garnbret a commencé à participer à la compétition en 2015, la première année où elle a pu grimper lors de la Coupe du monde d’escalade IFSC. A 16 ans, elle termine 7e, et c’est un signe de réussite à venir.

L’année suivante, Garnbret est revenu aux championnats du monde et a dominé. Gagner l’or en plomb et en bloc dans la compétition des jeunes, et l’or en plomb chez les adultes. Le monde assistait à un grimpeur au-delà de toute attente, qui faisait preuve de grandeur.

Au cours des cinq années suivantes, rien n’a cessé. Garnbret a remporté cinq autres médailles d’or aux championnats du monde et une autre aux championnats d’Europe. Non seulement elle était la meilleure grimpeuse sportive au monde, mais elle s’est également diversifiée dans le monde de l’escalade en plein air, se mettant au défi avec des ascensions incroyables, dont une face de niveau 9a en Espagne, la plus difficile de sa carrière.

Tokyo représente un autre type de défi, mais lors de ses premiers Jeux olympiques, il semble que Garnbret remportera l’or, à moins que quelqu’un ne soit capable de se surpasser. Cela semble peu probable.

Comment regarder Janja Garnbret à Tokyo

Qualifications combinées de vitesse femmes : mercredi 4 août à 3 h HE Qualifications combinées de bloc femmes : mercredi 4 août à 4 h HE Finale de vitesse combinée femmes : vendredi 6 août à 3 h 30 HE Finale combinée de bloc femmes : Vendredi 6 août à 4 h 30 HE