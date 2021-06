Voici Juliana Carlos, la femme avec qui LeBron James s’est impliqué à Atlanta

L’aube passée Les Lakers de Los Angeles se sont rendus sur le terrain des Hawks d’Atlanta pour terminer un road trip de sept matchs loin du Staples Center avec une victoire., mais la partie la plus marquante du match s’est produite alors qu’il ne restait que huit minutes avant la fin du match. A cet instant, le temps s’est arrêté parce que LeBron James a commencé à se disputer avec certains fans qui se trouvaient au pied de la piste et l’ambiance s’est chauffée à tel point que le personnel de sécurité a même dû intervenir.. A plusieurs mètres de distance, la joueuse a lancé et reçu des jurons d’un adepte qui prétendait défendre son mari.

Cette femme est Juliana Carlos, une influenceuse américaine qui cumule près de 50 000 followers sur Instagram et qui a voulu donner sa version des événements sur les réseaux sociaux, bien qu’elle l’ait par la suite supprimée. “Chris (son partenaire) est un fan des Hawks depuis toujours. Il regarde les matchs depuis 10 ans, ou peu importe. Il a eu ce problème avec LeBron. Je n’en ai pas avec LeBron, je m’en fous de LeBron“, a-t-il commencé à exprimer.

“Quoi qu’il en soit, j’étais pour mes affaires, buvant du vin, m’amusant. Et soudain, LeBron dit quelque chose à mon mari. Je le vois, Je me lève et dis : « Ne parle pas à mon mari ! Il me regarde et dit : ‘Assieds-toi, salope.’ Et je dis : ‘Ne me traite plus jamais de garce. Sors d’ici. Ne parle pas comme ça à mon mari, ne lui parle pas.’ Et littéralement il me dit : ‘Ferme ta gueule et assieds-toi, salope‘. Et du coup je suis expulsée », a déclaré la jeune femme, surnommée Courtside Karen par James lui-même.

A 25 ans, Juliana vit entre Atlanta et Miami et ses followers ne cessent de grandir, même si ce scandale ne manquera pas de contribuer encore plus à leur croissance. Dans ses réseaux sociaux, il se vante de vêtements coûteux d’entreprises exclusives, avoue des astuces de maquillage et de coiffure et Depuis décembre dernier, elle est mariée à Chris, un homme d’affaires de la ville avec un distributeur d’alcool et un immense patrimoine ce qui l’aurait amené à débourser plus de 25 millions de dollars pour un appartement à Miami.

La version de LeBron James

“Il y avait un bras de fer entre deux hommes adultes. Il a défendu sa position et j’ai défendu la mienne, puis quelqu’un a sauté pour défendre la sienne. Je ne pensais pas qu’ils méritaient d’être expulsés. Je ne veux pas dire qu’il a traversé la ligne, mais il s’est trop rapproché de moi. Je lui ai dit ce que je pensais et là il aurait pu rester. Mais il était trop proche des arbitres, qui ont entendu ce qu’il a dit. Tout était disproportionné. Parfois, lorsque deux garçons s’entrechoquent ou se battent sur le terrain, il semble que c’est plus que ce qu’il est, et aujourd’hui, c’est comme ça “, ont déclaré les Lakers ’23’. La différence est que nous sommes sur le terrain et nous n’avons pas bu d’alcool. Peut-être qu’ils ont bu et pensé qu’ils étaient plus courageux qu’ils ne le sont“, s’installa-t-il, déjà le sourire aux lèvres.