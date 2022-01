Voici Kevin Porter : quittez un match et gagnez avec un buzzer-beater le suivant

Il est l’un des joueurs les plus emblématiques de la NBA actuelle, pour le meilleur et pour le pire. Il a plein de conditions pour réussir en championnat, il reste à voir si sa tête en sortira. À l’heure actuelle, ils l’apprécient et le souffrent à parts égales dans Houston Rockets, bien que son avenir soit loin d’être clair. Et quand il touche la face A, l’équipe sourit.

Ceci est Kevin Porter Jr., capable d’abandonner un match à la mi-temps en raison d’être en colère contre son entraîneur, d’être suspendu un jour pour son attitude, de reprendre le jeu et de gagner le match avec un panier impossible dans la dernière seconde. En l’occurrence, son bourreau, les Washington Wizards. Et c’est qu’il faut l’aimer.

Kevin Porter Jr : – A quitté le match à la mi-temps samedi – Suspendu pour un match – Frappez un gagnant ce soir pic.twitter.com/W5tBdv1Yct – StatMuse (@statmuse) 6 janvier 2022