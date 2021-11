10 novembre 2021 / Publié par : Mieka

Il y a un petit demi-caquet hors caméra et post-crédits dans la bande-annonce officielle qui vient de sortir pour Être les Ricardos ça sonne kiiiinda comme Boule de Lucille mais je ne suis pas convaincu que cela vienne de Nicole Kidman. Je pense que cela pourrait venir du fantôme de Lucy puisque le visage de Nic ressemble plus à un morceau de pâte lisse et bien pétri avec deux raisins secs enfoncés si pour les yeux qu’à sa célèbre tasse. Et pas depuis Champ de Sally dans Sybil, un acteur a fait tant de voix différentes et distinctes pour un seul personnage. Mais bon, je ne suis pas du genre à m’attarder sur le négatif. Juste du haut de ma tête, ce que je peux dire à propos de la performance de Nic sur la base de cette bande-annonce, c’est qu’elle a de superbes perruques, de belles perruques.

Being The Ricardo’s est écrit et réalisé par Aaron Sorkin et a été officiellement sanctionné par Lucie Arnaz, la fille de Lucille Ball et Desi Arnaz (joué par Javier Bardem), qui est également producteur. Il ouvrira dans «certains cinémas» le 10 décembre et sur Amazon Prime peu de temps après. Et je vais supposer que l’AMC privée de Nicole est le « théâtre sélectionné ». Personne d’autre n’a besoin de s’embêter à trouver le tailleur-pantalon à sequins parfait pour celui-ci. En fait, je pense que plus l’écran est petit, mieux c’est. Vous allez plisser les yeux de toute façon. Voici la bande annonce.

Je suis désolé, ça m’a l’air ennuyeux. Je ne sais pas qui d’autre que Lucie Jr. se soucie vraiment d’« une semaine de production sur le tournage de ‘I Love Lucy’, au cours de laquelle Lucille Ball et Desi Arnaz reçoivent des nouvelles bouleversantes qui pourraient mettre en péril leur mariage et leur carrière. « On veut voir Lucy en cosplay et Nicole ne sert pas ça aujourd’hui. Regardez le tableau c’est écrit là, elle a un menu à prix fixe qui comprend un apéritif de raisins secs pour les yeux, un sandwich cubain au jambon et au fromage (fait avec du jambon importé d’Espagne) pour l’entrée, et un assortiment de belles perruques pour le dessert .

Photo : Youtube