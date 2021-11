Voici la bande-annonce du livre de Boba Fett, sortie le 29 décembre sur Disney +

Capture d’écran : Disney / Kotaku

Il y a longtemps (l’année dernière) dans une galaxie lointaine, très lointaine (Hollywood), les dirigeants de Disney ont confirmé une série sans fin d’émissions Star Wars, y compris de multiples retombées de The Mandalorian (arrêtez de lire maintenant si vous êtes opposé à spoilers pour la saison deux de cette émission). Aujourd’hui, Disney a publié la bande-annonce du premier d’entre eux, The Book of Boba Fett, qui fait ses débuts sur le service de streaming Disney + le 29 décembre.

Les fans de The Mandalorian se souviendront de l’apparition animée de Boba Fett (Temuera Morrison) du sixième épisode de la deuxième saison de la série, dans lequel lui et son compagnon de voyage, Fennec Shand (Ming-Na Wen), ouvrent environ 1 000 canettes de whoop-ass sur une bande de stormtroopers. Malgré leurs compétences au combat, les agents réussissent à kidnapper Baby Yoda. (C’est The Mandalorian, après tout, où littéralement rien ne peut aller bien pendant une foutue seconde.) Le duo fait équipe avec le casting principal pour sauver le petit paquet de boissons Starbucks #inspo.

À la fin de la finale de la saison, Fett et Shand mettent en scène un coup d’État dans l’ancien palais de Jabba le Hutt, une scène qui a été suivie d’une annonce officielle pour Le livre de Boba Fett. Ce spectacle, comme il ressort de la bande-annonce d’aujourd’hui, a lieu pendant le règne de Fett sur la région.

Fett dit également cette ligne à un moment donné de la bande-annonce: « Je ne suis pas un chasseur de primes. »

Les vérificateurs des faits de Kotaku ont déterminé que l’affirmation de Fett est incorrecte.

Le livre de Boba Fett a eu un long chemin vers le petit écran, même en termes de productions Star Wars, qui ne sont pas étrangères aux turbulences. En 2013, les dirigeants de Disney ont exploré l’idée d’un film se concentrant sur le personnage préféré des fans (qui à l’époque était connu pour un peu plus que trébucher et tomber dans un trou de dents géant). En 2018, à la suite de la performance médiocre de Solo: A Star Wars story, Disney a freiné son film sans titre Boba Fett.

Mais The Mandalorian a décollé comme un Millennium Falcon, incitant Disney à se concentrer sur les émissions de Star Wars plutôt que sur les films, comme Deadline l’a rapporté à l’époque. En plus des programmes existants The Mandalorian, The Bad Batch et Star Wars: Visions (une série de vignettes animées se déroulant dans l’univers Star Wars), Disney a également Ahsoka, Andor et Obi-Wan Kenobi (avec Ewan McGregor reprenant son rôle des films) dans le pipeline.

Nous obtenons maintenant une émission de Boba Fett, qui ressemblera probablement beaucoup à la série dont elle est issue. Robert Rodriguez, Bryce Dallas Howard, Dave Filioni et Jon Favreau, qui ont tous réalisé des épisodes de The Mandalorian, auraient réalisé des épisodes de The Book of Boba Fett. Ludwig Göransson, le compositeur suédois dont les paysages sonores envoûtants définissent The Mandalorian tout autant que les visuels, fera la partition.