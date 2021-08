Voici la carte du monde complète de Forza Horizon 5

in

Par Sherif Saed

10 août 2021 08:53 GMT

La carte complète de Forza Horizon 5 a été dévoilée.

Lors du dernier livestream Forza Monthly, Playground Games a proposé une visite rapide de l’intégralité de Forza Horizon 5 carte, et a ensuite publié une image à plus haute résolution montrant l’intégralité de celle-ci.

Regarder sur YouTube

La zone jouable de Forza Horizon 5, qui se déroule au Mexique, est 50 % plus grande que la carte britannique de Forza Horizon 4. Le point de repère le plus important est le volcan La Gran Caldera au nord-ouest, qui est suffisamment grand pour être visible partout dans le monde.

D’autres sites remarquables incluent le stade au centre et les dunes de sable à l’ouest. Il y a aussi une longue autoroute qui traverse le milieu, qui vous mènera de l’est à l’ouest de la carte et se connectera à d’autres routes plus petites dans chaque région.

Au cours de la diffusion en direct, Playground a présenté la dernière nouvelle voiture à rejoindre le jeu : la nouvelle Toyota Supra 2022, et a parcouru quelques nouveaux biomes. Nous avons également eu droit à une course complète.

Forza Horizon 5 sortira le 9 novembre sur PC, Xbox One et Xbox Series X/S.

