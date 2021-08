Voici la combinaison biker en cuir vegan, plus résistante et moins polluante, créée en Espagne | Moteur

Ça s’appelle NearX, c’est fabriqué en Espagne, et ça garantit la combinaison de motard de nouvelle génération. Et ils le font sur mesure.

La culture végétalienne va bien au-delà de ne pas manger de viande ou de ne pas maltraiter les animaux. Cela a aussi beaucoup à voir avec la durabilité de la planète. Et cela s’applique à costumes de motard.

Une combinaison de moto en cuir animal transporte environ 3 kilos de cuir. Obtenir un kilo de cuir nécessite une consommation de 17 000 litres d’eau, qui est ce que la vache consomme, en ajoutant l’entretien, le nettoyage et la production.

Alors pour faire une combinaison de moto avec 3 kilos de cuir, il faut 51 000 litres d’eau. Au lieu de fabriquer la combinaison en cuir vegan NearX, ils ne sont utilisés que 90 litres. Dans cette vidéo, vous pouvez voir à quoi cela ressemble :

Pour créer Près de X, la société Alava Andromeda utilise des matériaux de nouvelle génération qui donnent un aspect similaire au cuir, mais il est beaucoup plus résistant, confortable, respirant, et comme nous l’avons vu, 556 fois plus vert.

Le tissu principal est en polyéthylène ultra résistant UHMWPE, le même utilisé par les combinaisons d’astronautes de la Station spatiale internationale.

Il est également utilisé Keprotec Schoeller, et SuperTissu pour renforcer toutes les zones à fort impact. Avec cela, il est possible d’être 5 fois plus résistant à l’abrasion et 14 fois plus résistant aux déchirures que le cuir.

Ce sac à dos est en fait un airbag qui se gonfle en seulement 80 millisecondes. Il est activé lorsque le câble d’activation perd le contact avec la selle.

Près de X Il dispose également de protections d’épaules et de coudes en titane pour une plus grande sécurité.

En plus d’être étanche, c’est la seule combinaison de motard qui a des aérations à l’avant et à l’arrière. Et son entretien est simple, puisqu’il ne nécessite qu’un lavage à la main.

Grâce à tous ces matériaux, et à la conception elle-même pensée sur la sécurité, il a obtenu EN 17092-2 : 2020 certification AAA, qui est la note de sécurité la plus élevée pour une combinaison de moto.

Une autre des particularités du costume Près de X c’est que il est fait sur mesure, pour les garçons comme pour les filles. Ainsi quand vous le commandez vous devez envoyer vos mensurations à l’aide d’un gabarit, et il faut compter environ 10 semaines pour le réaliser, en une ou deux pièces (veste et pantalon), selon vos envies.

Son prix est 1 477 euros, Il ne semble pas cher compte tenu des matériaux de nouvelle génération qu’il transporte. Un costume en cuir de qualité standard coûte environ 900 euros.

Si vous êtes intéressé, vous avez plus d’informations sur le site d’Andromède.