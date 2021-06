Voici la Dacia Logan qui a disputé les 24 Heures du Nürburgring | Moteur

Si vous ne le voyez pas, vous ne le croirez pas : une équipe a participé aux exigeantes 24 Heures du Nürburgring avec une Dacia Logan de 2007. Et non, ils n’ont pas fini dernier.

Quand on parle de 24 heures du Nürburgring, nous parlons de l’une des courses d’endurance les plus difficiles au monde, où seuls les grands pilotes osent participer avec les GT de course les plus sophistiquées et les plus avancées au monde. Cependant, dans Nürburgring il y a de la place pour toutes sortes de véhicules… même si une légère erreur peut entraîner un grave accident. est Dacia Logan à partir de 2007, il a relevé le défi avec l’équipe Garage Ollis dans l’édition 2021.

Hay quien dice que lo importante es participar… una frase que, habitualmente, no existe en las carreras de coches, pues todos los pilotos que toman la salida en una prueba automovilística sueñan con ganar la carrera o, como mínimo, superar a su compañero de équipe. Cependant, le dicton éculé peut s’appliquer à la Dacia Logan du 24 heures du Nürburgring, un véhicule qui a sans aucun doute couru dans sa propre ligue.

Si nous pensons à 24 heures du Nürburgring, on pense automatiquement aux Porsche 911 de dernière génération, BMW M6, Audi R8 LMS ou Mercedes AMG et à un duel passionnant pour la victoire, sur une grille de plus de 100 voitures, sous la pluie, la nuit et devant des milliers de fans vibrants à chacun de ses tours vers l’Enfer vert. Mais le Nürburgring est ouvert à des participants encore plus humbles, des amateurs et que leur participation – et attention, arrivée à la ligne d’arrivée – est déjà une sacrée prouesse.

le Dacia Logan L’équipe Ollis Garage gagnerait le prix du public s’il y en avait un. Cette équipe allemande a participé à différentes courses depuis 2014, parfois avec une Renault Clio RS et d’autres avec la Logan, un modèle équivalent au modèle de série basé sur celui qui a participé à la coupe monomarque. Coupe Dacia Logan en 2007, mais avec quelques évolutions. L’un d’eux se trouve dans le moteur, qui est passé du bloc standard de 90 ch au moteur 2,0 litres de 165 ch d’une Renault Mégane. De plus, les freins à tambour arrière ont été remplacés par des freins à disque et les freins avant ont été agrandis. Son poids a également été allégé et des roues de course et un aileron arrière ont été installés, ainsi que d’autres dispositifs de sécurité.

Les pilotes Oliver Kriese et Jürgen Bussmann (“DOOM”), partenaires d’un atelier à Münster qui a été le germe du projet, avec Michael Lachmeyer et le Youtuber Misha Charoudin étaient chargés de mettre la Logan, ou “Logini”, comme ils l’appellent avec amour, dans l’Enfer vert. La course de cette année a été écourtée par des conditions météorologiques défavorables, mais ni le temps ni les 165 ch de puissance ni les plus de 13 minutes qu’il faut pour faire un tour de circuit ou qu’il n’atteint même pas les 200 km/h de vitesse de pointe Ils étaient un obstacle pour atteindre le but et voir le drapeau à damier. L’équipe a terminé 98e sur 121 participants… et quatrième sur cinq participants dans la catégorie SP3, devant une Opel Manta abandonnée.

Comment peut-il en être autrement, le Dacia Logan elle a suscité un grand intérêt de la part des journalistes, des commentateurs et des fans du monde entier, qui considéraient son rêve de terminer la course comme un véritable défi. Et attention, car l’année prochaine ils veulent revenir… avec une deuxième Logan !

Cet article a été publié sur Top Gear par Adrián Mancebo.