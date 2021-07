Voici la défense la plus solide de Ripple contre la SEC dans le procès XRP, selon l’expert juridique Crypto Jeremy Hogan Crypto new media

L’expert juridique en cryptographie Jeremy Hogan a nommé ce qu’il pense être la défense la plus solide de Ripple contre la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis dans le procès impliquant XRP.

La SEC a accusé Ripple d’avoir émis illégalement du XRP aux investisseurs à titre de sécurité et allègue que le jeton en est toujours un aujourd’hui.

Dans une nouvelle vidéo AMA (demandez-moi n’importe quoi), Hogan explique comment le prix du XRP a une forte corrélation avec d’autres actifs cryptographiques, tels que Bitcoin ou Cardano.

Selon Hogan, si XRP était une sécurité, son prix devrait être corrélé aux actions de Ripple et non aux performances d’autres crypto-monnaies.

L’avocat affirme que la corrélation avec d’autres actifs cryptographiques est probablement “la défense la plus solide de Ripple” dans leur procès avec le principal régulateur.

L’expert juridique fait référence à un document de recherche de 2018 d’Andrew Burnie de l’Institut Alan Turing qui décrit la corrélation entre le prix de diverses crypto-monnaies. Selon l’article, le XRP est corrélé à l’ADA par un facteur de plus de 70 %.

“Comme vous le savez, la SEC doit prouver que le XRP est une sécurité, et une chose qu’elle devra montrer est que ses acheteurs au détail – moi et vous – comptent sur Ripple pour augmenter la valeur du XRP, et ce que ce document montre que le prix du XRP n’est pas vraiment corrélé à tout ce que Ripple fait. En d’autres termes, Ripple a mis fin à son accord de partenariat, par exemple, le 9 mars avec Moneygram et rien n’est arrivé au prix de XRP. Cependant, selon ce document de recherche, le prix du XRP est fortement corrélé avec Cardano. 71% corrélés selon les experts… Ripple a brièvement évoqué cette partie de leur défense, mais c’est la première fois que je vois qu’elle est aussi fortement corrélée avec Cardano. Très intéressant.

Ripple peut annoncer une excellente affaire, le prix XRP ne bougera pas beaucoup. Mais si le prix de Cardano chute de 10 %, vous vous attendez à voir le prix du XRP chuter de 7,1 %. Ce n’est pas ainsi qu’une sécurité agit. J’espère vraiment que Ripple a de bons témoins experts alignés et une corrélation statistique. “

