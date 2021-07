Voici la dernière preuve qu’Apple répare l’encoche de l’iPhone

L’iPhone 13 sera le premier iPhone à présenter une encoche plus petite que celle de l’iPhone X. Du moins, ce sera le cas si les fuites ont obtenu des informations précises. La fameuse encoche de l’iPhone restera en place pendant au moins un an. Apple veut finalement l’éliminer, mais cela ne signifie pas qu’il est prêt à sacrifier la technologie à l’intérieur de l’encoche. Face ID reste un avantage unique de l’iPhone qu’Apple ne supprimera pas de sitôt. La reconnaissance faciale 3D est plus sophistiquée et sécurisée que Touch ID.

Certains pensent que tous les iPhone, iPad et Mac prendront en charge Face ID par la suite. Mais Touch ID ne disparaît pas non plus, et Apple pourrait prendre en charge les deux méthodes d’authentification biométrique dans les futurs modèles d’iPhone. Il y a une semaine, nous avons vu un brevet révélant qu’Apple recherchait des écrans avec des capteurs Face ID et Touch ID intégrés. Un deuxième document vient également d’être trouvé, suggérant qu’Apple veut “tuer” l’encoche en plaçant les capteurs sous l’écran.

Meilleure offre du jour Les prises intelligentes TP-Link Kasa mini Alexa très populaires viennent d’atteindre un nouveau prix bas historique de 6 $ chacune ! Prix ​​catalogue : 26,99 $ Prix : 23,99 $ Vous économisez : 3,00 $ (11%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Le brevet de la semaine dernière (brevet USPTO numéro 11 067 884) décrivait des capteurs sous-affichage qui pouvaient obtenir des images 2D et 3D d’un objet à travers l’écran. En d’autres termes, les capteurs pourraient lire les empreintes digitales 2D ou les visages 3D à travers l’écran. Apple n’a pas nommé Touch ID et Face ID dans sa documentation, mais c’était l’objectif général de la technologie.

La société a déposé le brevet ‘884 à la mi-décembre 2019, à une époque où nous avions déjà des combinés Android avec des capteurs d’empreintes digitales sous l’écran. Apple possède des brevets plus anciens pour la technologie de sous-affichage qui sont antérieurs aux premiers téléphones Android dotés de tels capteurs.

“Tuer” l’encoche de l’iPhone

Cela nous amène au brevet nouvellement découvert. Le brevet USPTO numéro 11 073 712 a été attribué mardi à Apple : Affichage d’appareils électroniques pour l’imagerie par affichage. Apple l’a déposé le 10 avril 2018.

L’invention concerne un dispositif électronique (100) avec un boîtier (102), une zone d’affichage active (104), un couvercle d’affichage (108) et une interaction utilisateur (106). Source de l’image : Apple Inc. via USPTO

Dès le départ, Apple reconnaît que l’encoche de l’iPhone est indésirable. C’est ce que la technologie du brevet vise à corriger :

Un dispositif électronique peut également comprendre un capteur d’imagerie, tel qu’une caméra ou un capteur de lumière ambiante. Typiquement, un capteur d’imagerie est positionné sous le capot de protection, à côté de la pile d’affichage. En tant que tel, un dispositif électronique conventionnel incorporant à la fois une pile d’affichage et un capteur d’imagerie nécessite généralement un capot de protection de grande surface qui s’étend au-delà de la périphérie de la pile d’affichage afin de réserver de l’espace pour accueillir le capteur d’imagerie. Cette construction conventionnelle augmente de manière indésirable la taille apparente d’une région de lunette entourant l’affichage, tout en augmentant également de manière indésirable la taille et le volume du boîtier du dispositif électronique.

Contrairement au brevet précédent, ‘712 indique clairement que les capteurs sous l’écran peuvent lire les empreintes digitales. Certaines des images utilisées par Apple indiquent clairement que les capteurs intégrés serviraient Touch ID.

Des capteurs sous l’écran lisent une empreinte digitale à travers l’écran. Source de l’image : Apple Inc. via USPTO

Face ID sous l’écran

Mais Apple dit également que les capteurs peuvent être utilisés pour d’autres images biométriques, notamment l’imagerie de l’iris et la reconnaissance faciale. Essentiellement, les capteurs projetteraient de la lumière vers l’écran et liraient les reflets. C’est ainsi que les lectures d’empreintes digitales se produiraient.

Apple note également dans le brevet que la technologie peut détecter la force tactile ou lire d’autres caractéristiques biométriques, comme une fréquence cardiaque ou une fréquence respiratoire.

L’invention concerne un dispositif électronique (600) avec une zone d’affichage active (602) comportant une région à haute densité de pixels (604) et une région à faible densité de pixels (606). Source de l’image : Apple Inc. via USPTO

Tout se résume à la capacité d’un iPhone à avoir des capteurs sous l’écran. L’iPhone est le bénéficiaire évident d’une telle technologie. C’est ainsi que l’encoche de l’iPhone disparaît. Mais des écrans avec des capteurs sous écran pourraient équiper d’autres appareils.

Apple montre également un MacBook doté d’un écran avec une région contenant moins de pixels que le reste de l’écran. C’est la zone où pourraient résider les capteurs Touch ID et Face ID sous l’écran.

Un autre dispositif électronique (608) avec une zone d’affichage active (610) comportant une région à haute densité de pixels (612) et une région à faible densité de pixels (614). Source de l’image : Apple Inc. via USPTO

C’est du moins la théorie. On ne sait pas si Apple mettra un jour en œuvre ces technologies Touch ID et Face ID sous l’écran. Ou quand les capteurs seront prêts. Mais les jours de l’encoche iPhone sont comptés.

Meilleure offre du jour Voici : Apple AirPods Pro vient d’atteindre le prix le plus bas d’Amazon en 2021 ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 189,99 $ Vous économisez : 59,01 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission