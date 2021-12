Voici la deuxième bande-annonce du film Uncharted

La deuxième bande-annonce d’Uncharted est là, et elle est tout aussi bourrée d’action que les jeux vidéo.

Alors que le monde entier est toujours pris dans le battage médiatique de Spider-Man: No Way Home, Sony Pictures a pensé qu’il valait mieux donner aux gens un peu plus de Tom Holland juste à temps pour les vacances. Bien sûr, le film Uncharted a laissé Holland battu et brisé, mais cela ne l’a pas empêché de livrer de solides performances en tant que Nathan Drake, toujours aussi charismatique. Au moins, si cette bande-annonce est une indication, beaucoup de gens n’étaient pas de grands fans de son look sur l’affiche du film.

Vous pouvez consulter la bande-annonce d’Uncharted ci-dessous.

Je dois dire Holland alors que Nathan Drake grandit avec moi ici.

Il y a un nombre décent de références vers les jeux dans celui-ci. De toute évidence, le plus gros est la Hollande qui vole à l’arrière d’un avion comme ce qui est arrivé à Nathan Drake dans Uncharted 3: Drake’s Deception.

Je ne vois rien qui fasse écho à ce qui s’est passé dans les dernières entrées de la série, mais si vous voulez en faire l’expérience, il serait peut-être préférable de consulter la collection Uncharted: Legacy of Thieves sur PS5. Il contient à la fois Uncharted 4: A Thief’s End et Uncharted: The Lost Legacy.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.