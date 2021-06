Voici la Ferrari Roma, la Ferrari la moins chère que vous puissiez acheter | Moteur

Une Ferrari à la portée de tous ? Bien sûr que non. Sinon ce ne serait pas une Ferrari…

Le terme bon marché est très relatif dans le micro-univers des voitures de sport. Encore plus dans celui de la mythique marque italienne.

La Ferrari Roma est la Ferrari la moins chère que vous puissiez acheter. Pourtant, cela coûte peut-être plus cher que votre maison. Mais la définition est correcte. Bien 220 000 euros Avec l’équipement le plus basique, et les petits plus que l’on rajoute, il atteint 250 000 euros. Mais c’est le montant minimum avec lequel vous pourrez prendre une nouvelle Ferrari chez le concessionnaire.

Au-delà de son prix, la Ferrari Roma est très intéressante car c’est assez différent du reste du catalogue du cheval cabré. Votre style de conception coupé attire l’attention, ainsi que le fait qu’il est actuellement la seule Ferrari 4 places, en attendant le SUV qui est en production.

C’est une Ferrari pour les longs voyages avec toute la famille, quelque chose de très inhabituel pour la marque.

Bien entendu, ne vous laissez pas berner par ses 4 places. Restes une Ferrari avec les performances d’une voiture de sport.

Comme nous le raconte notre confrère Enrique León dans Top Gear, nous sommes face à une bête qui mesure 4,66 mètres de long et équipe un moteur V8 de 620 ch. Il est capable d’accélérer de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes et d’atteindre la vitesse de pointe de 320 km/h.

Pensez-vous toujours que ce n’est pas une voiture de sport?

Bien qu’elle soit la Ferrari la moins chère, elle reste inabordable pour la plupart. Il fait partie de l’identité de marque de la firme italienne. Pour la grande majorité des mortels ce sont des voitures à admirer et à rêver, mais pas à conduire.

Aussi la Ferrari Roma…

Pourtant rien n’est éternel, et même les classiques doivent évoluer. Ferrari travaille déjà sur sa première voiture électrique, à laquelle ils ont déjà fixé une date. Il arrivera en 2025, et promet de conserver tous les avantages des versions essence. Etant Ferrari, nous en sommes sûrs…