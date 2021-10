Voici la fondation qui a augmenté les ventes de 269% grâce à TikTok

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Si vous lisez ceci, vous savez à quel point TikTok peut avoir une influence sur les achats de produits de beauté. Un rouge à lèvres Clinique vieux de plusieurs décennies n’a pas pu rester en stock après son exposition à TikTok. Nous avons tous acheté le masque Caudalie Instant Detox après avoir fait défiler TikTok. La plate-forme est si influente que ses créateurs de tendances ont même inspiré Isle of Paradise pour créer un nouveau produit de bronzage.

L’une des sensations de maquillage TikTok les plus récentes est le fond de teint CoverGirl Clear Fresh Skin Milk. Après les influenceurs Brianna lapaglia et Mikayla nogueira publié sur le produit sur TikTok, les ventes ont augmenté de 269 %, par Business Insider. Et je sais ce que vous pensez, mais non, ce n’est pas une faute de frappe. Les ventes ont vraiment augmenté de 269%, selon les analystes de Wall Street.

Brianna a admis à ses abonnés : « Je ne veux pas le partager parce que je ne veux pas qu’il se vende. C’est tellement bon. » Elle a expliqué qu’il lui avait fallu plus de sept ans pour trouver le fond de teint parfait et qu’elle utilisait auparavant un produit à 90 $ à la place. En revanche, celui-ci varie de 9 $ à 13 $, selon l’endroit où vous magasinez.

Après avoir vu la vidéo de Brianna, Mikayla a essayé le fond de teint, admettant qu’elle se demandait s’il s’agissait du « pire fond de teint du marché ». Cependant, une fois qu’elle l’a appliqué, elle a déclaré: « Je pense que cela a fait un travail fabuleux pour couvrir mes rougeurs et unifier le teint de la peau. » Mikayla a expliqué: « C’est très joli. J’adore ce genre de look, très semblable à la peau. Cela me fait me sentir vraiment jeune et jeune. » Après avoir fini de se maquiller, Mikayla a déclaré : « Je me sens tellement jolie que ce n’est même pas drôle. Je ne me sens pas très souvent. Oh mon dieu… C’est une putain de bombe. »

Pas étonnant que la fondation se soit vendue chez Amazon et Ulta. Cependant, il est de nouveau en stock chez Amazon, Ulta et Target, alors c’est maintenant votre chance d’essayer cette fondation très tendance pour voir de quoi il s’agit.