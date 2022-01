Voici la gamme de produits Apple pour 2022 : un Mac Pro ARM, des lunettes de réalité augmentée et un MacBook Air | La technologie

La société de Cupertino a de nombreux lancements devant elle cette nouvelle année. Des ordinateurs de bureau, des lunettes de réalité augmentée et un nouvel ordinateur portable. Le tout basé sur ce qu’ils nous ont montré en 2021.

Si vous aimez la technologie, je suis sûr que l’année dernière (oui, 2021, à quel point nous sommes proches) vous avez apprécié les lancements d’Apple. Nous avons eu l’iPhone 13, l’Apple Watch Series 7, le MacBook Pro, l’iPad Pro…

Pour cette raison, beaucoup pensaient qu’en 2022 il n’y aurait plus de grands lancements par Apple, et on pouvait s’attendre à ce qu’il revienne à la charge jusqu’en 2023.

Désormais, grâce à l’analyste Mark Gurman, spécialiste des produits Apple, nous savons que L’entreprise de Tim Cook envisage de renouveler une grande partie de son catalogue de produits au cours des 12 prochains mois.

Selon cet informateur fiable Apple travaille sur de nouveaux ordinateurs avec ses propres processeurs ARM, tout comme les précédents MacBook Pro.

Ces nouveaux modèles seraient un Mac Pro – plus petit en taille que le modèle avec Intel – avec jusqu’à 40 cœurs CPU et 128 cœurs GPU, le tout grâce à la technologie ARM de l’entreprise.

On verrait aussi un iMac Pro grand écran et un nouveau Mac Mini, et dit qu’Apple terminera la transition vers ses propres puces en disant enfin au revoir à Intel en juin.

Le rapport parle ensuite de la La plus grande refonte du MacBook Air dans l’histoire du produit, un MacBook Pro d’entrée de gamme repensé et un iPad Pro repensé avec prise en charge de la recharge sans fil.

Des rapports précédents affirmaient que ce MacBook Air 2022 aurait un clavier blanc, plus de ports d’entrée et serait disponible en plusieurs options de couleurs similaires aux iMac alimentés par M1.

Quant aux smartphones, Gurman pense que Apple va lancer une version 5G de l’iPhone SE dans la première moitié de l’année, et que la nouvelle série iPhone 14 arrivera comme toujours, à l’automne.

Pendant, l’Apple Watch Series 8, un nouveau modèle Watch SE et une version plus robuste destinée aux amateurs de sports extrêmes Ils seraient également en préparation pour sortir cette année, comme nous vous l’annoncions déjà il y a quelques semaines dans le magazine.

D’autre part, Gurman déclare que Apple envisage de lancer un nouveau moniteur externe qui coûtera environ la moitié du prix du Pro Display XDR actuel.

Enfin, le rapport indique qu’Apple pourrait également lancer ses premières lunettes de réalité augmentée, nom de code N301, au cours de cette année 2022.

Sans aucun doute, le but du Nouvel An d’Apple est de nous enterrer dans les appareils et les annonces, il sera donc temps d’être vigilant, comme toujours.