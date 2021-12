Voici la grille de départ du GP d’Abu Dhabi

11/12/2021 à 16h51 CET

le Grand Prix d’Abou Dhabi clôturera aujourd’hui l’une des saisons les plus égales et passionnantes de l’histoire récente de la Formule 1. Max Verstappen, qui atteint la dernière course en tête bien qu’à égalité de points avec Lewis Hamilton, ira chercher ce qui serait son premier titre mondial depuis la pole position, devant le Britannique, après une séance de qualification spectaculaire sur le circuit de Yas Marina.

Les Espagnols ont eu une chance mitigée et tandis que Carlos Sainz a pu réaliser un excellent temps, ce qui lui a valu la cinquième place sur la grille, Fernando Alonso a vu sa tentative de tour rapide en Q2 ruinée en rencontrant Daniel Ricciardo sur la piste, avec lequel il a été écarté de la Q3 et ce dimanche il s’élancera onzième au volant de l’Alpine.

GP d’Abou Dhabi. Gril 1 :

1. Max Verstappen (Red Bull) 1’22″109

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 1’22 » 480

3. Lando Norris (McLaren) 1’22 « 931

4. Sergio Pérez (Red Bull) 1’22″947

5. Carlos Sainz (Ferrari) 1’22 « 992

6. Valtteri Bottas (Mercedes) 1’23 « 036

7. Charles Leclerc (Ferrari) 1’23″122

8. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 1’23 » 220

9. Esteban Ocon (Alpin) 1’23 » 389

10. Daniel Ricciardo (McLaren) 1’23 « 409

11. Fernando Alonso (Alpin) 1’23 « 460

12. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 1’24″043

13. Lance Balade (Aston Martin) 1’24″066

14. Antonio Giovinazzi (Alfa Roméo) 1’24 « 251

15. Sebastian Vettel (Aston Martin) 1’24 » 305

16. Nicholas Latifi (Williams) 1’24 » 338

17. George Russell (Williams) 1’24 » 423

18. Kimi Räikkönen (Alfa Roméo) 1’24 » 779

19. Michael Schumacher (Haas) 1’24 » 906

20. Nikita Mazepin (Haas) 1’25″685