Voici la grille de départ du Grand Prix d’Arabie Saoudite

12/05/2021

Le à 17:23 CET

La formation de sortie du Grand Prix d’Arabie Saoudite, la vingt et unième du Championnat du monde de Formule 1, qui se déroulera ce dimanche (18h30) sur le circuit urbain de Djeddah, est dirigée par Lewis Hamilton, qui sera escorté au premier rang par son coéquipier Mercedes Valtteri Bottas. Le leader de la Coupe du monde affronte la pire situation, Max verstappen, qui a aujourd’hui son premier « match ball » pour le titre, mais sort troisième après son erreur d’hier lors des qualifications, alors qu’il s’apprêtait à boucler une manche d’anthologie. Alonso (13e) et Sainz (15e) non plus, qui devront tenter la remontée sur un circuit aussi spectaculaire que dangereux.

PRÈMIERE RANGÉE:

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1 : 27 511

.2. Valtteri Bottas (FIN / Mercedes) 1: 27.622

– DEUXIÈME RANG:

.3. Max Verstappen (NED / Red Bull) 1: 27.653

.4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1 : 28 054

– TROISIÈME RANGÉE:

.5. Sergio Pérez (MEX / Red Bull) 1: 28 123

.6. Pierre Gasly (FRA / Alpha Tauri) 1: 28 125

– QUATRIÈME RANGÉE :

7. Lando Norris (GBR/McLaren) 1 : 28 180

.8. Yuki Tsunoda (JPN / Alpha Tauri) 1 : 28 442

– CINQUIÈME RANGÉE :

9. Esteban Ocon (FRA/Alpin) 1 : 28 647

10. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) 1 : 28 754

– SIXIÈME RANG :

11. Daniel Ricciardo (AUS / McLaren) 1 : 28 668

12. Kimi Raikkonen (FIN / Alfa Romeo) 1 : 28 885

– SEPTIÈME RANG :

13. Fernando Alonso (ESP/Alpin) 1 : 28 920

14. George Russell (GBR / Williams) 1 : 29 054

– HUITIÈME RANG :

15. Carlos Sainz (ESP/Ferrari) 1 : 53 652

16. Nicholas Latifi (CAN/Williams) 1 : 29 177

– NEUVIÈME RANG :

17. Sebastian Vettel (GER / Aston Martin) 1 : 29 198

18. Lance Stroll (CAN / Aston Martin) 1 : 29 368

– DIXIÈME RANG :

19. Mick Schumacher (GER/Haas) 1 : 29 464

20. Nikita Mazepin (RUS / Haas) 1 : 30 473. .