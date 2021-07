Voici la grille de départ du Grand Prix d’Autriche

in

04/07/21 à 12:19 CEST

Après l’incident, ils ont joué dans Sebastian Vettel et Fernando Alonso En Q2, alors que l’Espagnol a dû abandonner son dernier tour le plus rapide après s’être retrouvé en train de ralentir l’Allemand, Vettel a écopé d’une pénalité de trois positions sur la grille de départ de la course de dimanche (DAZN, 15h).

L’Aston Martin, qui avait terminé huitième en Q3, partira 11ème, permettant à Carlos Sainz de gagner une place et de sortir dans le ‘top ten’. Au contraire, Alonso reste le même (14e).

Voici la grille définitive du GP d’Autriche :

– PRÈMIERE RANGÉE:

.1. Max Verstappen (HOL / Red Bull) 1: 03.720

.deux. Lando Norris (GBR / McLaren) 1: 03.768

– DEUXIÈME RANG:

.3. Sergio Pérez (MEX / Red Bull) 1: 03.990

.4. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1 : 04.014

– TROISIÈME RANGÉE:

.5. Valtteri Bottas (FIN / Mercedes) 1: 04.049

.6. Pierre Gasly (FRA / Alpha Tauri) 1: 04.107

– QUATRIÈME RANG :

.7. Yuki Tsunoda (JPN / Alpha Tauri) 1: 04.273

.8. George Russell (GBR / Williams) 1: 04.591

– CINQUIÈME RANG :

.9. Lance Stroll (CAN / Aston Martin) 1 : 04.618

10. Carlos Sainz (ESP/Ferrari) 1 : 04.559

– SIXIÈME RANG :

11. Sebastian Vettel (ALLEMAGNE / Aston Martin) 1: 04.570

12. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1 : 04.600

– SEPTIÈME RANG :

13. Daniel Ricciardo (AUS / McLaren) 1: 04.719

14. Fernando Alonso (ESP / Alpin) 1: 04.856

– HUITIÈME RANG :

15. Antonio Giovinazzi (ITA / Alfa Romeo) 1: 05.083

16. Kimi Raikkonen (FIN / Alfa Romeo) 1: 05.009

– NEUVIÈME RANG :

17. Esteban Ocon (FRA / Alpin) 1: 05.051

18. Nicolas Latifi (CAN/Williams) 1 : 05.246

– DIXIÈME RANG :

19. Mick Schumacher (GER/Haas) 1 : 05.621

20. Nikita Mazepin (RUS/Haas) 1 : 06.282. .