Voici la grille de Formule 1 pour 2022

05/07/21

« Nous sommes sur le point d’entrer dans une nouvelle ère de la F1 à partir de 2022 et il ne peut y avoir de meilleur pilote pour Mercedes que Lewis Hamilton, a souligné Toto Wolff, directeur exécutif de l’équipe, après avoir scellé le contrat qui lie le septuple anglais. champion avec la marque d’étoile pour deux saisons supplémentaires.

En plus de Hamilton, six autres pilotes ont leur volant sécurisé pour la prochaine saison et jusqu’en 2023 : l’actuel leader du Championnat du Monde, Max verstappen se poursuivra dans Red Bull. Lando Norris signé un accord pluriannuel avec McLaren en mai, qui conservera également Daniel Ricciardo. Sebastian vettel est fiancé à Aston Martin et Esteban Ocon a été prolongé jusqu’en 2024 chez Alpine, la même date sur le contrat Alpine. Charles de Leclerc avec Ferrari.

Fernando Alonso et Carlos Sainz, Pour l’instant, ils continueront chez Alpine et Ferrari, respectivement, une saison de plus, jusqu’en 2022. Et il y a trois pilotes avec des accords en vigueur en 2021 et prorogeables : Nikita Mazepin et Mick Schumacher (Haas) et Nicholas Latifi (Williams).

Il y a aussi ceux qui terminent leur contrat en fin de saison et ils gardent l’inconnu sur leur avenir : Valtteri Bottas (Mercedes), Sergio Pérez (Red Bull), Lance Stroll (Aston Martin), George Russell (Williams) et les deux tandems Alpha Tauri et Alfa Romeo, actuellement constitués de Pierre Gasly et Yuki Tsunoda et Antonio Giovinazzi et Kimi Raikkonen, le plus âgé de la grille actuelle, à 41 ans, soit deux de plus que Fernando Alonso.Russell pour Bottas ?

A ce stade, le marché de la F1 est à son apogée, mais l’opération qui attire le plus l’attention est celle qui concerne le deuxième pilote Mercedes. Bottas, deuxième sur le podium du GP d’Autriche, ce dimanche, il tente de se justifier face à ses nombreux détracteurs. Le candidat principal pour combler votre poste est George Russell, Chauffeur de carrière Mercedes, qui a déjà impressionné il y a un an lorsqu’il a remplacé Hamilton à Sakhir après que le septuple champion ait été testé positif au Covid. On parle même d’un échange Bottas-Russell chez Mercedes et Williams. Et après la conversation que le jeune pilote anglais a eue avec Toto wolff dans le paddock autrichien, bien en vue, beaucoup le tiennent pour acquis.

Bottas il se limite à démentir les spéculations et assure que « si je ne continuais pas dans mon équipe actuelle, je verrais d’autres options car je veux continuer pendant de nombreuses années en Formule 1 & rdquor ;. Lando Norris, qu’à 21 ans a exploité son énorme talent et dimanche, il était troisième sur le podium en Autriche, il apparaît également dans les “piscines” pour soulager Bottas, malgré un contrat avec McLaren, qui a déjà facilité le départ de Carlos Sainz à Ferrari.

Le madrilène a de nombreuses possibilités de se renouveler sur le long terme avec la Scuderia. Il a été le coureur qui s’est le mieux adapté à sa nouvelle équipe cette année avec Sergio Perez, qui a aussi son extension en piste chez Red Bull. Quant à AlonsoLe souhait des Asturiens est de rester sur la grille au moins deux ans de plus. « Je serai sûrement le partenaire d’Ocon en 2024 & rdquor ;, a-t-il anticipé il y a quelques jours, lorsque le contrat du Français pour trois saisons supplémentaires avec Alpine a été annoncé. Il faudra attendre la trêve estivale, après le GP de Hongrie (1er août), pour commencer à lever les doutes.

Voici la grille F1 pour 2022 :

Mercedes: Lewis Hamilton et ?

Red Bull : Max Verstappen et ?

McLaren : Lando Norris et Daniel Ricciardo

Aston Martin: Sébastien Vettel et ?

Alpin: Fernando Alonso et Esteban Ocon

Ferrari : Charles Leclerc et Carlos Sainz

Haas : Nikita Mazepin et Mick Schumacher

Williams : Nicolas Latifi et ?

Alpha Tauri : ?

Alfa Romeo: ?