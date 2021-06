Voici la grille MotoGP pour 2022

29/06/2021 à 11h49 CEST

La pause estivale arrive MotoGP Et les rumeurs sur les pilotes qui courront en 2022 sont plus vivantes que jamais. L’actualité de lundi sur la séparation des routes entre Maverick Viñales et Yamaha, le retour possible de Dovizioso ou l’avenir incertain de Valentino Rossi ils ont semé le doute sur la restructuration de certaines équipes pour la saison suivante. Certains pilotes avaient des contrats jusqu’à fin 2022, mais le début de la première moitié de la Coupe du monde a apporté plusieurs changements inattendus et beaucoup sont encore à venir.

Contrats fermés

Fabio Quartararo signé son contrat avec Yamaha jusqu’en 2022 et puisque le Français obtient des résultats incroyables avec la M1 sur la piste, sa continuité est plus qu’assurée. Marc Marquez Il est aussi clair sur son avenir, il a signé avec Fronde un contrat plus long et ils l’ont jusqu’à fin 2024, son coéquipier actuel continuera également avec lui, Pol Espargaro, qui est arrivé neuf en 2021 à Equipe Repsol Honda et a signé un contrat de deux saisons.

Comme prévu, il n’y aura aucun mouvement dans le Équipe Suzuki Ecstar, l’actuel champion du monde Joan Mir et son coéquipier, Alex Rins, ils continueront avec Suzuki jusqu’en 2022 bien que ce ne soit pas sa meilleure saison en MotoGP pour le moment. Une autre équipe fermée est la LCR Honda qui continuera de compter sur Alex Marquez et Takaaki Nakagami pendant au moins un an de plus. L’équipe L’équipe Ducati Lenovo a signé cette année la continuité de ses deux pilotes : Jack Miller et Francesco Bagnaia ils obtiennent d’excellents résultats avec la marque.

Aleix Espargaró se poursuivra dans Aprilia Racing Team Gresini, Reliure Brad élargi son lien avec lui Red Bull KTM jusqu’en 2024 où ils ont également Miguel Oliveira Oui Rémy jardinier Ce sera le plus récent ajout à Tech3 alors qu’il passe du Moto2 au MotoGP. le Course de Pramac ils le complètent Johann Zarco et Jorge Martín qui ont été confirmés pour se poursuivre au moins jusqu’à la fin de 2022 et le Course de Gresini aura Enea Bastianini Oui Fabio Di Giannantonio.

Places à confirmer

La séparation de Yamaha avec Viñales a laissé deux questions à résoudre, d’abord, savoir qui occupera le Yamaha des Espagnols, et d’autre part, savoir dans quelle équipe il ira Maverick pour la prochaine saison. Dans le Petronas Yamaha SRT ils étaient clairs sur la continuité de Morbidelli, mais après les nouvelles de Viñales, son nom sonne pour faire le grand saut chez Yamaha.

En tant que partenaire de Aleix Espargaró au Aprilia il y a plusieurs cartes sur la table, d’une part on ne sait pas encore l’avenir de Lorenzo Savadori, qui occupe actuellement l’Aprilia en 2021, mais le nom qui sonne le plus à venir chez Aprilia est celui de Maverick Viñales. Une autre possibilité est le retour de Andrea Dovizioso Au MotoGP en 2022, l’Italien a déclaré qu’il voulait faire de son mieux pour concourir à nouveau et il semblait que l’équipe italienne était sa valeur sûre, bien qu’après plusieurs essais avec l’Aprilia, ‘Dovi’ ne semble pas entièrement convaincu par la moto. Il faut aussi noter que le Tech3 a une moto gratuite pour 2022 et on ne sait pas encore qui pourrait l’utiliser.

D’autre part, il y a le casse-tête de l’avenir de Valentino Rossi et sa future équipe dans la catégorie Reine. L’équipe de course Aramco VR46 sera une réalité en 2022, après avoir confirmé un accord avec Ducati Pour les 3 prochaines années, il faut désormais savoir qui utilisera les motos. Luca Marini, frère de Valentino Rossi, est le candidat clair pour occuper l’un d’eux, et dans l’autre il y a plusieurs options ouvertes : Bezzechi Ce serait un partenaire potentiel de Marini pour l’équipe VR46 mais il reste aussi à voir ce que Rossi décidera de son avenir. Vous pourriez décider de laisser votre Petronas pour la saison suivante et cela lui laisserait deux options, se retirer de la Coupe du monde, ce qui semble l’option la plus probable, ou conduire une moto de sa propre équipe en 2022 comme demandé par le prince saoudien Abdulaziz bin Abdullah Al Saud, bien que cela semble une option tout à fait écartée par Valentino lui-même.