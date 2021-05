Voici la liste complète des 66 nouveaux films à venir sur Netflix en juin 2021 – .

Si vous étiez un peu déçu par toutes les versions terne de Netflix qui ont inondé le service de streaming pendant les premiers mois de 2021, vous n’êtes pas seul. Combinez cela avec des rumeurs selon lesquelles Netflix pourrait réprimer le partage de mot de passe et le fait qu’il existe tant d’autres services de streaming qui prennent de l’ampleur … et les choses ne semblaient pas très bien pour Netflix. Heureusement, le géant du streaming semble changer les choses. Avril comprenait de super nouveaux originaux Netflix comme Concrete Cowboy, The Serpent, Stowaway et Shadow and Bone. Puis May est venu avec de grandes sorties originales telles que la série de super-héros Jupiter’s Legacy, The Woman in the Window, Who Killed Sara?: Saison 2, et plus encore.

Bien sûr, Netflix est plus qu’un simple contenu original – le service ajoute également des dizaines et des dizaines de nouveaux contenus chaque mois sous licence d’autres studios. Avec le Liste des versions de Netflix de juin 2021 maintenant officiel, il est temps de découvrir tous les nouveaux films qui arriveront sur Netflix en juin.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont de retour en stock au prix le plus bas d’Amazon en 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Netflix commence le mois de juin en force avec 28 films différents et des saisons complètes de séries télévisées à venir sur Just 1st seul. Parmi eux, vous trouverez 21 nouveaux films, dont les favoris des fans comme Million Dollar Baby, Stand by Me et The Big Lebowski. Peu importe que vous ayez vu Lebowski une fois ou une douzaine de fois, vous savez que vous devez le revoir.

D’autres films solides devraient également être présentés au cours du mois, y compris les originaux de Netflix comme Fatherhood avec Kevin Hart et Awake avec Gina Rodriguez. Pour tous les autres films qui devraient sortir au cours du mois sur Netflix, faites défiler la liste complète des films de juin ci-dessous.

Streaming le 1er juin

Enlèvement

Hors-la-loi américains

Mauvais enseignant

Trous noirs | Le bord de tout ce que nous savons

CoComelon: une journée ensoleillée pour jouer

Cradle 2 the Grave

Renversé

Les imbéciles se précipitent

Je suis Sam

Love Jones

Bébé à un million de dollars

Ninja Assassin

Soutenez-moi

Starsky et Hutch

Rues de feu

Espadon

Le meilleur homme

Le grand Lebowski

L’invité au mariage

Le vent

Ce que veulent les femmes

Diffusion le 2 juin

Streaming le 3 juin

Streaming le 4 juin

Diffusion le 5 juin

Streaming le 7 juin

Diffusion le 9 juin

Streaming le 10 juin

Une maison hantée 2

Sœurs camélia

Streaming le 11 juin

Streaming le 13 juin

Le diable ci-dessous

Imaginez un scientifique

Streaming le 15 juin

FTA

Mangeons

Vie de crime

Monsieur! Non monsieur!

Détendez-vous – EXPÉRIENCE INTERACTIVE NETFLIX

Streaming le 16 juin

Lowriders

Penguin Town – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Patins Argent – FILM NETFLIX

Streaming le 17 juin

Diffusion le 18 juin

Diffusion le 22 juin

This Is Pop – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Streaming le 23 juin

Streaming le 24 juin

Le septième jour

Sisters on Track – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Streaming le 25 juin

Streaming le 26 juin

Wonder Boy – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Streaming le 28 juin

Diffusion le 30 juin

Bientôt disponible

Top Deal du jour Le coupon secret réduit le Fire TV Stick 4K à seulement 29,99 $ – le prix le plus bas d’Amazon en 2021! Prix ​​courant: 39,99 $ Prix: 29,99 $ Vous économisez: 10,00 $ (25%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: HELLOFTV Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission