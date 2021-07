Voici la liste complète des films et émissions Marvel à venir après “Loki”

Après six semaines passionnantes, Loki a conclu sa première saison sur Disney + mercredi. Loki était la troisième série Marvel Studios à faire ses débuts cette année, mais c’était aussi la plus percutante. Sans rien gâcher, l’épisode final de Loki établit les enjeux pour le reste de la phase 4 dans l’univers cinématographique Marvel. Les fans de Marvel ont maintenant une courte pause entre les nouvelles versions. Par conséquent, c’est le moment idéal pour revoir tous les films et émissions Marvel à venir actuellement en préparation.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? | 11 août 2021

Suivre Black Widow et Loki est une tâche peu enviable, mais la série animée de Marvel What If…? relève le défi. Cette émission reprendra certains des personnages les plus emblématiques du MCU et réécrira complètement leurs histoires. Et si Killmonger sauvait Tony Stark au début d’Iron Man ? Et si Peggy Carter obtenait le sérum Super Soldier au lieu de Steve Rogers ? Et si T’Challa devenait Star-Lord ? Ce ne sont là que quelques-unes des questions auxquelles répondra la série qui change la réalité.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux | 3 septembre 2021

Shang-Chi et la légende des dix anneaux sera le premier film autonome de Marvel à présenter un tout nouveau héros depuis Captain Marvel. Non seulement nous rencontrerons le talentueux artiste martial Shang-Chi, mais nous en apprendrons également plus sur l’organisation Ten Rings qui a kidnappé Tony Stark dans Iron Man. Le père de Shang-Chi est le chef des Dix Anneaux. Les deux s’affronteront alors que Shang-Chi tente d’échapper à l’ombre de son père. Oh, et la terrifiante super-vilain Abomination va apparaître.

Éternels | 5 novembre 2021

De tous les films et émissions Marvel à venir, Eternals doit être parmi les plus mystérieux. Nous savons que les Éternels sont des êtres immortels qui vivent sur Terre depuis 35 000 ans. Marvel a également révélé qu’ils émergeraient pour combattre les Deviants. De plus, nous savons qu’il y a de grands noms attachés à ce film, notamment Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, Kit Harrington et Kumail Nanjiani.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison | 17 décembre 2021

Spider-Man: No Way Home sortira en salles le 17 décembre 2021. Source de l’image: Marvel Studios

Après la finale de la saison Loki, Spider-Man: No Way Home est probablement la sortie Marvel la plus attendue de l’année. Bien sûr, c’était très probablement déjà le cas, Spider-Man étant l’un des héros Marvel les plus populaires. Marvel a gardé le silence sur cette suite, mais à sa place, les fuites ont fait parler. Les rapports suggèrent que les héros et les méchants des précédentes franchises Spider-Man reviendront dans No Way Home. Cela inclut les anciens Spider-Men (Tobey Maguire, Andrew Garfield), Electro (Jamie Foxx), Doc Ock (Alfred Molina) et Green Goblin (Willem Dafoe).

Mme Marvel | Fin 2021

Tout comme Shang-Chi sera le premier film à introduire un nouveau personnage dans le MCU cette année, Mme Marvel sera la première série Disney + en direct à le faire. Kamala Khan (Ms. Marvel) est une adolescente pakistanaise-américaine qui vit dans le New Jersey. Elle était une grande fan de super-héros et en est finalement devenue une après être entrée en contact avec Terrigen Mist. Elle a la capacité d’étirer son corps, un peu comme M. Fantastic. Ce spectacle lui servira de trame de fond et aidera également à mettre en place The Marvels, un film de 2022 dans lequel Kamala Khan et Captain Marvel feront probablement équipe.

il de faucon | Fin 2021

Hawkeye arrive sur Disney+ fin 2021. Source de l’image : Disney+

Jeremy Renner reprendra son rôle de Clint Barton alias Hawkeye dans sa propre série sur Disney + plus tard cette année. Il jouera aux côtés de Hailee Steinfeld, qui incarnera Kate Bishop dans le MCU. Dans les bandes dessinées, Kate Bishop est également Hawkeye, et Marvel pourrait le mettre en place pour qu’elle remplace Clint. C’est à peu près tout ce que nous savons sur la série jusqu’à présent, mais si vous avez vu la scène post-crédits de Black Widow, vous savez que Yelena Belova (Florence Pugh) aura également un rôle important à jouer dans la série.

Films et séries Marvel en 2022

Docteur Strange dans le multivers de la folie | 25 mars 2022

Thor : Amour et Tonnerre | 6 mai 2022

Panthère noire : Wakanda pour toujours | 8 juillet 2022

Les Merveilles | 11 novembre 2022

Chevalier de la lune (Disney+) | 2022

Elle-Hulk (Disney+) | 2022

Invasion secrète (Disney+) | 2022

Le spécial vacances des Gardiens de la Galaxie (Disney+) | 2022

Films et émissions Marvel en 2023 et au-delà

Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie | 17 février 2023

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 | 5 mai 2023

Les quatre Fantastiques | À déterminer

Lame | À déterminer

Deadpool 3 | À déterminer

Capitaine Amérique 4 | À déterminer

X Men | À déterminer

Coeur de pierre (Disney+) | À déterminer

Guerres d’armures (Disney+) | À déterminer

Série Wakanda sans titre (Disney+) | À déterminer

Les trois prochaines années seront les plus chargées de l’histoire de Marvel Studios. Avec des dizaines de films et d’émissions Marvel à venir en développement, nous n’aurons probablement plus jamais de sécheresse comme nous l’avons fait en 2020. Les fans de Marvel vont en avoir plein les bras pendant des années.

