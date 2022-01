voici la liste complète des gagnants

Le Golden Globe n’a personne pour le célébrer 3:22

. – Dans une présentation discrète et non télévisée, les gagnants des Golden Globes ont été annoncés dimanche soir.

Vous trouverez ci-dessous une liste complète des nominés avec les gagnants indiqués en gras.

la télé

Meilleure performance par un acteur dans une série télévisée – comédie musicale ou comédie

Anthony Anderson, « Noir-ish »

Nicholas Hoult, « Le Grand »

Steve Martin, « Seuls les meurtres dans l’immeuble »

Martin Short, « Seuls les meurtres dans le bâtiment »

Jason Sudeikis, « Ted Lasso » * GAGNANT

Meilleure performance par une actrice dans une série télévisée – comédie musicale ou comédie

Hannah Einbender, « Hacks »

Elle Fanning, « La Grande »

Issa Rae, « Insécurité »

Tracee Ellis Ross, « noir-ish »

Jean Smart, « Hacks » * GAGNANT

Meilleure performance d’un acteur dans une série télévisée – Drame

Brian Cox, « Succession »

Lee Jung-jae, « Jeu de calmar »

Billy Porter, « Pose »

Jeremy Strong, « Succession » * GAGNANT

Omar Sy, « Lupin »

Meilleure performance par une actrice dans une série télévisée – Drame

Uzo Aduba, « En traitement »

Jennifer Aniston, « L’émission du matin »

Christine Baranski, « Le bon combat »

Elisabeth Moss, « Le conte de la servante »

Mj Rodriguez, « Pose » * GAGNANT

Meilleure performance par un acteur dans une série limitée ou un film fait pour la télévision

Paul Bettany, « WandaVision »

Oscar Isaac, « Scènes d’un mariage »

Michael Keaton, « Dopesick » * GAGNANT

Ewan McGregor, « Halston »

Tahar Rahim, « Le Serpent »

Meilleure performance par une actrice dans une série limitée ou un film fait pour la télévision

Jessica Chastain, « Scènes d’un mariage »

Cynthia Erivo, « Génie : Aretha »

Elizabeth Olsen, « WandaVision »

Margaret Qualley, « femme de chambre »

Kate Winslet, « Jument d’Easttown » * GAGNANTE

Meilleure série télévisée dramatique

« Lupin »

« L’émission du matin »

« Pose »

« Jeu de calmar »

« Succession » * GAGNANT

Meilleure série limitée ou film réalisé pour la télévision

« Apocalypse »

« Impeachment: American Crime Story »

« Femme de ménage »

« Jument d’Easttown »

« Le chemin de fer clandestin » * GAGNANT

Meilleure performance par une actrice dans un second rôle dans une série limitée ou un film conçu pour la télévision

Jennifer Coolidge, « Lotus blanc »

Kaitlyn Dever, « Dopesick »

Andie MacDowell, « Femme de ménage »

Sarah Snook, « Succession » * GAGNANTE

Hannah Waddingham, « Ted Lasso »

Meilleure performance par un acteur de soutien dans une série limitée ou un film conçu pour la télévision

Billy Crudup, « L’émission du matin »

Kieran Culkin, « Succession »

Mark Duplass, « L’émission du matin »

Brett Goldstein, « Ted Lasso »

Oh Yeong-su, « Squid Game » * GAGNANT

Meilleure série télévisée – comédie musicale ou comédie

« Le grand »

« Hacks » * GAGNANT

« Seuls les meurtres dans l’immeuble »

« Chiens de réservation »

« Ted Lasso »

CINÉMA

Meilleur film – comédie musicale ou comédie

« Cyrano »

« Ne lève pas les yeux »

« Pizza à la réglisse »

« Tic, Tic… Boum! »

« West Side Story » * GAGNANT

Meilleur film – Drame

« Belfast »,

« CODA »

« Dune »

« Le roi Richard »

« Le pouvoir du chien » * GAGNANT

Meilleur film – Langue étrangère

« Compartiment n°6 »

« Conduisez ma voiture » * GAGNANT

« La main de Dieu »

« Un héro »

« Mères parallèles »

Meilleur scénario pour un film

Paul Thomas Anderson, « Pizza à la réglisse »

Kenneth Branagh, « Belfast » * GAGNANT

Jane Campion, « Le pouvoir du chien »

Adam McKay, « Ne lève pas les yeux »

Aaron Sorkin, « Être le Ricardos »

Meilleure chanson originale d’un film

« Be Alive » de « King Richard » – Beyoncé Knowles-Carter, Dixson

« Dos Caterpillars » de « Encanto » – Lin-Manuel Miranda

« Down to Joy » de « Belfast » – Van Morrison

« Here I Am (Singing My Way Home) » de « Respect » – Jamie Alexander Hartman, Jennifer Hudson, Carole King

« Pas le temps de mourir » de « Pas le temps de mourir » – Billie Eilish, Finneas O’Connell * GAGNANT

Meilleur acteur dans un second rôle dans un film

Ben Affleck, « Le Tender Bar »

Jamie Dornan, « Belfast »

Ciarán Hinds, « Belfast »

Troy Kotsur, « CODA »

Kodi Smit-McPhee, « Le pouvoir du chien » * GAGNANT

Meilleure actrice dans un second rôle dans un film

Caitríona Balfe, « Belfast »

Ariana DeBose, « West Side Story » * GAGNANT

Kirsten Dunst, « Le pouvoir du chien »

Aunjanue Ellis, « le roi Richard »

Ruth Negga, « Passer

Meilleur acteur dans un film – comédie musicale ou comédie

Leonardo DiCaprio, « Ne lève pas les yeux »

Peter Dinklage, « Cyrano »

Andrew Garfield, « Tic, Tic… Boum! » *GAGNANT

Cooper Hoffman, « Pizza à la réglisse »

Anthony Ramos, « Dans les hauteurs »

Meilleur film d’animation

« Charme » * GAGNANT

« Fuir »

« Luca »

« Mon Sunny Maad »

« Raya et le dernier dragon »

Meilleur acteur dans un film – Drame

Mahershala Ali, « Le chant du cygne »

Javier Bardem, « Être les Ricardos »

Benedict Cumberbatch, « Le pouvoir du chien »

Will Smith, « King Richard » * GAGNANT

Denzel Washington, « La tragédie de Macbeth »

Meilleure actrice dans un film – Drame

Jessica Chastain, « Les yeux de Tammy Faye »

Olivia Colman, « La fille perdue »

Nicole Kidman, « Being the Ricardos » * GAGNANT

Lady Gaga, « Maison de Gucci »

Kristen Stewart, « Spencer »

Meilleure actrice dans un film – comédie musicale ou comédie

Marion Cotillard, « Annette »

Alana Haim, « Pizza à la réglisse »

Jennifer Lawrence, « Ne lève pas les yeux »

Emma Stone, « Cruella »

Rachel Zegler, « West Side Story » * GAGNANTE

Meilleur réalisateur de film

Kenneth Branagh, « Belfast »

Jane Campion, « Le pouvoir du chien » * GAGNANT

Maggie Gyllenhaal, « La fille perdue »

Steven Spielberg, « West Side Story »

Denis Villeneuve, « Dune »

Meilleure musique originale

« La Dépêche française »

« Charme »

« Le pouvoir du chien »

« Mères parallèles »

« Dune » * GAGNANT