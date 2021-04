Voici la liste de tous les gagnants des Oscars 2021 – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Oscar 2021 Chloé Zhao remporte l’Oscar du meilleur réalisateur pour ‘Nomadland’

Vainqueurs des Oscars 2021: liste complète des lauréats par catégorie

La pandémie de coronavirus a changé le format de la 93e édition des Oscars puisque le gala a traversé différentes étapes et le tapis rouge n’a rien à voir avec celui des autres années, puisqu’il est très petit. Cependant, les mesures sanitaires n’ont pas empêché la participation de grands noms de l’industrie cinématographique tels que Brad Pitt, Zendaya, Rita Moreno, Joaquin Phoenix, Harrison Ford, Laura Dern, Regina King, Marlee Matlin, Reese Witherspoon, Renée Zellweger, Angela Bassett, Halle Berry, Bong Joon Ho, Don Cheadle et Bryan Cranston, qui ont présenté le gala.

Oscars 2021, films gagnants: principaux films primés

Nomadland: vainqueur de trois Oscars

Meilleur film

Meilleure réalisation – Chloé Zhao

Meilleure actrice principale – Frances McDortmand

Le père: vainqueur de trois Oscars

Meilleur acteur principal – Anthony Hopkins

Meilleur scénario adapté

Mank: vainqueur de deux Oscars

Meilleure photographie

Meilleur design de production

La mère du blues: lauréate de deux Oscars

Meilleur maquillage et coiffure – Sergio López-Rivera (Espagne)

Meilleure conception de costumes

Judas et le Messie noir: vainqueur de deux Oscars

Meilleur acteur dans un second rôle – Daniel Kaluuya

Meilleure chanson originale – ‘Fight for you’ (Her)

Soul: vainqueur de deux Oscars

Meilleur film d’animation

Meilleure bande son

Sound of Metal: gagnant de deux Oscars

Meilleur son

Meilleur montage

Minari: lauréat d’un Oscar

Meilleure actrice dans un second rôle – Youn Yuh-jung

Une jeune femme prometteuse: lauréate d’un Oscar

Meilleur scénario original – Emerald Fennell

Un autre tour: lauréat d’un Oscar

Meilleur film étranger

Principe: lauréat d’un Oscar

Meilleurs effets spéciaux