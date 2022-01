Voici la liste des célébrités décédées en 2021 – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Cette 2021 a été marquée par la mort de plusieurs célébrités, qui ont malheureusement laissé un très grand vide à combler. Il est difficile de dire au revoir à des personnes aussi importantes dans le monde du divertissement, non seulement au niveau national, mais aussi international.

Bien que certaines des personnes célèbres décédées en 2021 soient dues à des causes naturelles, il y en a d’autres comme Octavio Ocaña, qui sont partis de façon inattendue. Ensuite, nous faisons une revue des stars qui nous ont dit au revoir, mais dont nous continuerons à nous souvenir pour leur talent.

José Angel Garcia

Le père de Gael García Bernal, José Ángel García, est décédé le 22 janvier après avoir été hospitalisé pendant plusieurs jours en raison d’une fibrose pulmonaire. Selon Bella de la Vega, la veuve et productrice de l’acteur, il avait été diagnostiqué avec la maladie il y a trois ans, mais une bactérie s’était logée dans ses reins, ce qui compliquait son état de santé.

Larry roi

Le 23 janvier, il a été annoncé que le présentateur Larry King est décédé à l’âge de 87 ans après avoir été admis à l’hôpital le 2 janvier après avoir été testé positif au covid-19. Pendant plus de 60 ans, Larry King a travaillé à la radio, à la télévision et a été animateur de CNN pendant 25 ans avec le programme Larry King Live, entre autres.

Début janvier, il a été rapporté que l’acteur connu pour avoir joué Screech dans la série Saved by the Bell, Diamant de poussière il avait été hospitalisé et avait reçu un diagnostic de cancer du poumon en phase terminale. Après plusieurs jours, la célèbre est décédée le 1er février, à l’âge de 44 ans.

Ricardo González Cepillin

C’est le 8 mars que nous avons appris de manière inattendue que Ricardo González, plus connu sous le nom de Cepillín, était décédé à l’âge de 75 ans. Son fils était chargé de rapporter qu’après quelques jours d’hospitalisation pour une pneumonie et présentant des problèmes cardiaques, le clown de la télévision est décédé.

Isela Vega

L’actrice principale Isela Vega est décédée le 9 mars à l’âge de 81 ans. Tout au long de sa carrière, il a participé à des films tels que Verano violento avec Pedro Armendáriz, ainsi qu’à El Infierno, La Ley de Herodes et des feuilletons tels que Italian Girl Comes to Marry. Après sa mort, on a appris que ses enfants Arturo et Shaula n’avaient pas de bonnes relations.

Eulalio Cervantes Galarza Saxophone

Malheureusement, Sax, membre de La maldita Vecindad, nous a dit au revoir le 14 mars après quelques jours avant d’être hospitalisé pour des complications après avoir attrapé Covid-19. Le musicien de 52 ans, qui s’appelait Eulalio Cervantes Galarza, souffrait d’une insuffisance rénale, une maladie qui s’est aggravée en 2020 et a dû être hospitalisé.

le prince philippe

La royauté britannique a également porté le deuil le 9 avril lorsque le mari de la reine Elizabeth II, le prince Philip, est décédé à l’âge de 99 ans. Avant sa mort, le monarque avait des problèmes de santé et a été transporté à l’hôpital. Philippe d’Édimbourg et la reine ont été mariés pendant 74 ans.

Alfonso Zayas

Alfonso Zayas, qui s’est fait connaître pour son travail dans différents films, dont ficheras, est décédé le 8 juillet à l’âge de 80 ans. La famille de l’acteur a publié une déclaration pour faire connaître la triste nouvelle, cependant, c’est son cousin Rafael Inclán qui a révélé que Zayas avait été hospitalisé et intubé et dans un coma artificiel.

Lilia Aragon

À l’âge de 82 ans, l’actrice principale Lilia Aragón est décédée. L’Association nationale des acteurs (ANDA) a rapporté sur Twitter le 2 août que la célèbre femme était décédée. On se souvient de Lilia Aragón pour avoir travaillé dans des productions telles que Los bandidos del río silencio, Rosa Salvaje, Cuna de lobos, Pueblo chico, infierno grande, Rubí, entre autres.

Sammy Perez

L’émission nationale était en deuil et a été surprise d’apprendre la mort du bien-aimé Sammy Pérez, qui à la fin des années 90 a conquis le cœur des Mexicains pour ses performances dans des émissions comiques. Le célèbre homme est décédé des suites du covid-19 à l’âge de 55 ans.

Octavio Ocana

Les Mexicains se sont habillés en deuil fin octobre lorsqu’il a été révélé qu’Octavio Ocaña, qui jouait Benito Rivers à Vecinos, était décédé le 29 de ce mois.

Après avoir appris la triste nouvelle, la famille d’Octavio a mentionné que la mort du jeune homme était la faute de certains policiers, qui le suivaient puisqu’apparemment Ocaña conduisait à une vitesse excessive et sous l’influence de substances, mais qu’il avait une arme à feu. dans sa voiture et qu’il s’était accidentellement tiré une balle dans la tête.

Jusqu’à présent, la famille de l’acteur continue d’enquêter sur ce qui s’est réellement passé le jour de la mort d’Octavio Ocaña.

Image de balise Carmen Salinas

Après presque un mois d’hospitalisation, Carmen Salinas est décédée dans la nuit du 9 décembre à l’âge de 82 ans. La santé de l’actrice a souffert après avoir subi un accident vasculaire cérébral qui l’a conduite dans le coma.

Sa famille a tenu les médias au courant des progrès de l’actrice. Quelques jours avant sa mort, il a été signalé que le déversement avait disparu, cependant, Carmen Salinas est décédée.

Vicente Fernández

Après avoir passé plus de quatre mois à l’hôpital, Vicente Fernández est décédé à l’âge de 81 ans. C’est en août que le chanteur a été admis à l’hôpital après avoir subi une chute qui l’a blessé au cou, c’est pourquoi il a été opéré.

Des semaines plus tard, les médecins qui le soignaient ont signalé qu’il souffrait du syndrome de Guillain-Barré, qu’il était sous respirateur et qu’il avait des difficultés à bouger ses membres, et qu’il était en soins intensifs.

Bien qu’il ait déjà quitté cette zone en octobre, il est de nouveau entré en raison d’une pneumonie et quelques jours plus tard, sa santé a commencé à se détériorer jusqu’à ce que le 12 décembre, il décède à 6h15.

Informations tirées de Milenio