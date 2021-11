Sofia Carson, à droite, remet à Bad Bunny le prix du meilleur album urbain pour « El Ultimo Tour Del Mundo » lors de la 22e cérémonie des Latin Grammy Awards.

. – Les Latin Grammy Awards ont été remis jeudi soir à Las Vegas.

Voici la liste des gagnants dans les catégories sélectionnées.

Vous pouvez trouver une liste complète des gagnants dans les 53 catégories ici.

Record de l’année

« Amen », Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Camilo et Evaluna Montaner

« Dieu l’a voulu ainsi », Ricardo Montaner et Juan Luis Guerra

« Si vous aviez voulu », Pablo Alboran

« Todo De Ti », Rauw Alejandro

« Un amour éternel (version ballade) », Marc Anthony

« À vos côtés », Paula Arenas

« Vous avez oublié », C. Tangana et Omar Apollo

« Peut-être », Caetano Veloso et Tom Veloso * GAGNANT

« Bohemio », Andrés Calamaro et Julio Iglesias

« La vie de Rico », Camilo

« Laisse-moi partir, Bogotá », Diamant électrique

Meilleure chanson pop

« Adiós », David Julca, Jonathan Julca, Pablo López et Sebastián Yatra, auteurs-compositeurs (Sebastián Yatra)

« Là », Javier Limón, auteur-compositeur (Nella)

« La Mujer », Mon Laferte, auteur-compositeur (Mon Laferte et Gloria Trevi)

« Vida De Rico », Édgar Barrera et Camilo, auteurs-compositeurs (Camilo) * GAGNANT

« Canción Bonita », Rafa Arcaute, Ricky Martin, Mauricio Rengifo, Andrés Torres et Carlos Vives, auteurs-compositeurs (Carlos Vives et Ricky Martin)

Chanson de l’année

« A Tu Lado », Paula Arenas et Maria Elisa Ayerbe, auteurs-compositeurs (Paula Arenas)

« Parfois », Electric Diamond, auteurs-compositeurs (Electric Diamond)

« Mi Guitarra », Javier Limón, auteur-compositeur (Javier Limón, Juan Luis Guerra et Nella)

« Patria y Vida », Descemer Bueno, El Funky, Gente De Zona, Yadam González, Beatriz Luengo, Maykel Osorbo et Yotuel, auteurs-compositeurs (Yotuel, Gente De Zona, Descemer Eh bien Maykel Osorbo, El Funky) * GAGNANT

« Let Our Love Be Known », El David Aguilar et Mon Laferte, auteurs-compositeurs (Mon Laferte et Alejandro Fernández)

« Si Hubieras Querido », Pablo Alborán, Nicolás « Na’vi » De La Espriella, Diana Fuentes et Julio Reyes Copello, auteurs-compositeurs (Pablo Alborán)

« Todo De Ti », Rauw Alejandro, José M. Collazo, Luis J. González, Rafael E. Pabón Navedo et Eric Pérez Rovira, auteurs-compositeurs (Rauw Alejandro)

« Vida De Rico », Édgar Barrera et Camilo, auteurs-compositeurs (Camilo)

« Agua », J Balvin, Alejandro Borrero, Jhay Cortez, Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Derek Drymon, Mark Harrison, Stephen Hillenburg, Alejandro Ramirez, Ivanni Rodríguez, Blaise Smith, Tainy et Juan Camilo Vargas, auteurs-compositeurs (Tainy et J Balvin)

« Canción Bonita », Rafa Arcaute, Ricky Martin, Mauricio Rengifo, Andrés Torres et Carlos Vives, auteurs-compositeurs (Carlos Vives et Ricky Martin)

« Dios Lo Lo Lo », Camilo, David Julca, Jonathan Julca, Yasmil Jesús Marrufo et Ricardo Montaner, auteurs-compositeurs (Ricardo Montaner et Juan Luis Guerra)

« Hawaii », Édgar Barrera, René Cano, Kevyn Cruz, Johan Espinosa, Kevin Jiménez, Miky La Sensa, Bryan Lezcano, Maluma, Andrés Uribe et Juan Camilo Vargas, auteurs-compositeurs (Maluma)

Album de l’année

« Vertige », Pablo Alboran

« Mes amours », Paula Arenas

« Salswing ! » Rubén Blades et Roberto Delgado & Orquesta

« Nana, Tom, Vinicius », Nana Caymmi

« Privé », Juan Luis Guerra

« Origine », Juanes

« Une chanson pour le Mexique, Vol. II », Natalia Lafourcade

« El Madrileño », C. Tangana

« Mes mains », Camilo

« Le dernier tour du monde », Bad Bunny

Meilleur album de musique urbaine

« Goldo Funky », Akapellah

« La dernière tournée mondiale », Bad Bunny * GAGNANT

« Monarque », Eladio Carrion

« Enoch », Ozuna

« Lyke Mike », Myke Towers

Meilleur album de musique urbaine

« Goldo Funky », Akapellah

« La dernière tournée mondiale », Bad Bunny * GAGNANT

« Monarque », Eladio Carrion

« Enoch », Ozuna

« Lyke Mike », Myke Towers

Meilleure chanson tropicale

« Bolero A La Vida », Santiago Larramendi et Gaby Moreno, auteurs-compositeurs (Omara Portuondo avec Gaby Moreno)

« Dios Lo Lo Lo », Camilo, David Julca, Jonathan Julca, Yasmil Marrufo et Ricardo Montaner, auteurs-compositeurs (Ricardo Montaner, Juan Luis Guerra) * GAGNANT

« Plus heureux qu’hier », Alfredo Nodarse, auteur-compositeur (Chabuco)

« Pambiche De Novia », Juan Luis Guerra, auteur-compositeur (Juan Luis Guerra)

« An Incredible Dream (Hommage à Jairo Varela) », Jorge Luis Piloto, auteur-compositeur (Dayhan Díaz et Charlie Cardona)

Meilleur album d’auteur-compositeur-interprète

« Alémorologie », AleMor

« Mendó », Alex Cuba

« Six », Mon Laferte * GAGNANT

« Demain, j’écrirai une autre chanson », Covi Quintana

« L’arbre et la forêt », Rozalén

Meilleur album d’auteur-compositeur-interprète

« Alémorologie », AleMor

« Mendó », Alex Cuba

« Six », Mon Laferte * GAGNANT

« Demain, j’écrirai une autre chanson », Covi Quintana

« L’arbre et la forêt », Rozalén

Meilleur album de Mariachi/Ranchera

« Quand tu tombes amoureux », El Bebeto

« À mes années 80 », Vicente Fernández * GAGNANT

« #Charramillennial – Lady », Nora González

« Ayayay ! (Super Deluxe) », Christian Nodal

« Je suis le Mexique », Pike Romero

Meilleur nouvel artiste

Giulia Be

Maria Becerra

Bizarrap

Boza

Zoé gotusso

Lasso

Paloma Mamie

Marco Mares

Juliana Velásquez * GAGNANTE

Humbe

Rita Indiana