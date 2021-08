Voici la mariée, dans sa robe de mariée pré-aimée de Selfridges – WWD

LONDRES – Il ne fait aucun doute que la pandémie et les blocages qui ont suivi ont transformé l’approche des mariages. Fini la pression d’aller grand – avec la robe, le lieu, le nombre d’invités – et les dépenses. Beaucoup ressentent un soulagement palpable et la liberté retrouvée de mettre en scène une affaire plus petite et plus non conventionnelle.

Les 18 derniers mois ont également attiré l’attention des gens sur l’environnement, l’économie circulaire et la location de vêtements, et c’est pourquoi Selfridges offre son Corner Shop aux tenues de mariage et accessoires de prédilection pour les mariés et les invités.

L’espace, Resellfridges: The Wedding, ouvrira ses portes le 2 août et concorde avec l’enthousiasme croissant du magasin pour les services de location et de revente, dans le cadre de ses engagements de durabilité Project Earth. Il fait également suite au lancement des services de mariage de Selfridges qui permettent aux consommateurs de se marier dans le magasin d’Oxford Street.

La sélection comprendra des robes de créateurs, des costumes pour hommes recyclés, des alliances vintage et des accessoires pré-aimés, ainsi que la location. Louer pour le grand jour n’est plus si inhabituel, avec Carrie Symonds, l’épouse du Premier ministre Boris Johnson, s’est tournée vers le QG de MyWardrobe plus tôt cette année pour sa robe.

La robe en tulle et soie, du designer grec Christos Costarellos, coûte 2 870 livres à l’achat et 45 livres par jour à la location. Symonds portait une couronne de fleurs au lieu d’un voile.

Dans sa boutique de mariage circulaire, Selfridges proposera des éditions de marques telles que Resee Paris, Rokit Vintage et Vout Vintage aux côtés d’une collection de Mon Vintage, qui propose des pièces de marques telles qu’Alexander McQueen, Saint Laurent et Alaïa. Mon Vintage propose également un service de sourcing sur mesure.

Clothsurgeon présente des vêtements pour hommes recyclés et réutilisés, tandis que les accessoires proviennent des bijoutiers vintage Jennifer Gibson et Susan Caplan, ainsi que des marques contemporaines Anna + Nina, The Vintage Trap, Pawnshop London et The Vintage Showroom.

The Corner Shop accueillera également les services de recyclage et de réparation de The Restory avant le grand jour.

Le nouveau pop-up circulaire fait suite au lancement de Weddings at Selfridges. Comme indiqué, les couples peuvent se marier dans l’immeuble d’Oxford Street de Selfridges avec des forfaits mariage centrés sur des expériences extraordinaires.