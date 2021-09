Voici la meilleure façon de transférer des données de votre ancien iPhone vers votre nouvel iPhone 13

Si vous avez un nouvel iPhone 13 pour remplacer votre iPhone actuel, il existe plusieurs façons de migrer vos données vers le nouvel appareil. Vous pouvez restaurer vos applications, données et paramètres à partir de votre sauvegarde iCloud la plus récente, restaurer à partir d’une sauvegarde sur votre ordinateur, ou vous pouvez utiliser la migration d’appareil à appareil pour transférer vos données directement de votre ancien ‌iPhone‌ vers votre nouveau. Cet article vous montre comment effectuer une migration sans fil de périphérique à périphérique.



Sans aucun doute, la migration d’appareil à appareil sera l’option la plus pratique pour la plupart des propriétaires d’un nouvel ‌iPhone 13‌. Il transfère des informations telles que des photos, des données d’application, des informations de connexion, des préférences et des paramètres de l’appareil, etc. Comme pour une sauvegarde ‌‌iCloud‌‌, les applications elles-mêmes sont téléchargées directement depuis l’App Store plutôt que depuis votre ‌‌iPhone‌‌ existant. Cela peut prendre un peu plus de temps que la restauration à partir d’une sauvegarde, mais le temps gagné par le fait de ne pas avoir à se reconnecter à toutes vos applications vaut la peine d’attendre, c’est pourquoi cela l’emporte sur les autres méthodes de transfert.

Les étapes suivantes décrivent le processus de démarrage rapide que vous pouvez utiliser pour effectuer une migration sans fil de périphérique à périphérique. Comme toujours lors du transfert de données entre appareils, assurez-vous d’avoir effectué une sauvegarde de votre ‌iPhone‌ actuel, juste au cas où quelque chose de fâcheux se produirait pendant le processus de migration.

Il convient également de noter que si votre ‌iPhone‌ actuel dispose d’un forfait eSim, il vous sera demandé de “Transférer le forfait cellulaire” lors de la configuration de votre ‌iPhone 13‌ : vous pouvez soit sélectionner les numéros que vous souhaitez transférer, soit choisir de décider plus tard pour terminer le plan de transfert après avoir configuré votre ‌iPhone‌.

Branchez les deux iPhones sur une prise de courant, allumez votre nouveau ‌iPhone 13‌ et placez-le près de votre ‌iPhone‌ actuel, qui doit exécuter iOS 12.4 ou une version ultérieure pour que le transfert fonctionne. L’écran de démarrage rapide apparaîtra sur votre ‌iPhone‌ actuel et offrira la possibilité d’utiliser votre identifiant Apple pour configurer votre nouvel appareil. Assurez-vous qu’il s’agit de l’Apple ID‌ que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur Continuer. Tenez votre ‌iPhone‌ actuel et centrez le viseur de l’appareil photo sur l’animation qui apparaît sur votre ‌iPhone 13‌. Attendez un message qui dit “Terminer sur le nouveau ‌iPhone‌”.



Lorsque vous y êtes invité, entrez votre mot de passe actuel sur votre nouveau ‌iPhone 13‌. Suivez les instructions pour configurer Face ID sur votre ‌iPhone 13‌. Appuyez sur Transférer depuis ‌iPhone‌ pour commencer à transférer vos données vers votre ‌iPhone 13‌. Vous devriez avoir le choix de transférer ou non certains paramètres supplémentaires, tels que Apple Pay et Siri, vers votre nouvel ‌iPhone‌. Si vous avez une Apple Watch couplée à votre ‌iPhone‌ actuel, il vous sera demandé si vous souhaitez transférer les données et les paramètres de votre Apple Watch. Gardez les deux iPhones proches l’un de l’autre et branchés jusqu’à la fin du processus de migration des données.

Le temps nécessaire pour transférer des données d’un iPhone‌‌ à un autre variera en fonction de ce qui se trouve sur l’iPhone‌‌ existant, mais Apple fournit une estimation du transfert de données sur l’écran principal de transfert de données.

Si le réseau sans fil sur lequel vous comptez est trop lent, vous pouvez effectuer la migration des données à l’aide d’une connexion filaire, mais pour cela, vous aurez besoin d’un adaptateur pour appareil photo Lightning vers USB 3 et d’un câble Lightning vers USB. Connectez l’adaptateur pour appareil photo à votre ‌iPhone‌ actuel, puis branchez le câble Lightning vers USB dans votre ‌iPhone 13‌ et l’autre extrémité dans l’adaptateur. Vous pourrez alors suivre les étapes décrites ci-dessus.

Si vous envisagez de vendre ou d’échanger votre ancien ‌iPhone‌ pour obtenir un peu d’argent supplémentaire, assurez-vous de tout effacer de manière adéquate pour le préparer pour son prochain propriétaire.