Voici la mise à jour d’Animal Crossing: New Horizons que les fans attendaient

Je suis un grand fan d’Animal Crossing. Lorsque Animal Crossing: New Horizons a été annoncé pour la première fois, j’étais en train de mousser à la bouche, en attendant la sortie de mars 2020. C’était certainement l’un des meilleurs jeux sur Nintendo Switch. C’était si frais, si nouveau, et j’y ai consacré tellement de temps… seulement pour me désintéresser lentement et mettre le jeu de côté pendant des mois. Est-ce que je l’ai trop mis en avant ou n’a-t-il pas répondu à mes attentes ? C’était peut-être un peu des deux.

Alors que New Horizons pour Nintendo Switch offrait aux joueurs tant de choses que les titres précédents n’avaient jamais eu, comme une personnalisation ultime, une île à modeler selon vos attentes et une pléthore de nouveaux villageois à aimer, cela laissait un peu à désirer. Il n’y avait plus grand-chose à faire après avoir terraformé votre île pour la énième fois. Les événements annuels ont pimenté un peu les choses, mais la plupart d’entre eux étaient très similaires, et par rapport aux entrées précédentes de la franchise, il n’y avait pas grand-chose à attendre pour les joueurs. Bien qu’on nous ait promis des mises à jour fréquentes, nous n’avions rien reçu de valable depuis un certain temps.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Jusqu’à maintenant. Animal Crossing Direct de Nintendo a eu lieu le 15 octobre et il n’a pas seulement répondu à mes attentes, il les a dépassées. Après beaucoup de déceptions, j’ai hâte de replonger dans Animal Crossing.

Devine qui est de retour? Une mise à jour à attendre

Source : iMore

Le direct Animal Crossing a été taquiné lors du Nintendo Direct plus général en septembre. Alors que nous nous attendions à Brewster and the Roost, bien plus a été dévoilé, et c’était presque écrasant.

D’une part, c’était comme si l’entreprise avait écouté tous les commentaires des fans. Nous obtenons tellement, gratuitement pourrais-je ajouter, que j’ai dû faire quelques doubles prises. Bien sûr, les rumeurs disaient que nous allions avoir Brewster et Kapp’n, mais je ne m’attendais pas à avoir toute une île de marchands, dont Harriet, Katrina, Reese et Cyrus. J’attendais un petit village marchand ou une ville amusante pour acheter des objets et des meubles rares !

Avec Kapp’n, nous avons des excursions en bateau, qui promettent d’apporter de la variété aux visites périmées de Dodo Mystery Island. (Je crois fermement que Wilbur et Orville ne faisaient que lancer une fléchette sur une carte pour les choisir.) Avec Brewster, vous pouvez prendre une tasse de café seul, avec des PNJ ou avec vos amis. Il y a même une option fitness où vous pouvez faire des étirements avec les citadins !

Source : iMore

Nous avons noté dans le passé que New Horizons devrait s’inspirer des jeux précédents de la série. Eh bien, avec quelques PNJ préférés, d’autres options sont de retour, comme les ordonnances de la ville ! Et la chaise grenouille. (Ne pensez pas que nous n’avons pas vu.) Entre les services à domicile améliorés, un mécanicien de cuisine supplémentaire, de nouvelles cultures à cultiver, des récompenses Nook Miles, des recettes, du stockage et bien plus encore, ma tête tournait.

Avec autant de contenu, il y a un prix. Il s’agit de la dernière mise à jour gratuite de Nintendo, donc cette mise à jour massive est douce-amère. Alors que nous recevons des tonnes de nouveau contenu, cela peut signifier que la croissance de New Horizons est peut-être terminée.

Dépenser de l’argent supplémentaire pour travailler

Source : iMore

Bien que nous ne recevions peut-être pas de mises à jour de contenu importantes gratuitement, cela ne signifie pas que New Horizons n’en recevra pas plus. Nous allons juste devoir payer pour cela, et cela a été très clair avec l’introduction du DLC Happy Home Paradise.

Bien que cela ne me dérange pas de payer pour une augmentation significative du contenu, je ne suis pas ravi du prix. 25 $ est un prix élevé pour le DLC. Il est fourni avec le Nintendo Switch Online + Bundle, mais à moins que vous n’achetiez le contenu téléchargeable directement, vous ne pourrez pas enregistrer votre progression, à moins que vous ne continuiez à payer pour NSO. Cela vous coûtera entre 50 $ et 80 $ selon le plan.

Source : iMore

Mis à part les coûts de DLC désordonnés, le contenu réel a l’air fantastique car il donne un sens à l’objectif et quelque chose à atteindre, quelque chose qui manque dans le jeu actuel. Dans Happy Home Paradise, vous êtes embauché en tant que consultant en complexe, prêt à aider les clients à construire leur maison de vacances idéale.

Le client vous dit ce qu’il veut et vous concevez la maison de l’emplacement au décor intérieur. Vous pouvez également aménager l’archipel de Paradise Planning avec des restaurants, des bureaux et plus encore – et les PNJ les utiliseront réellement ! Bien sûr, ce n’est pas tout. Les joueurs auront également accès à des techniques de construction avancées, à de nouveaux matériaux de construction et même à refaire des maisons dans leur propre village.

je rentre à la maison

Dans l’ensemble, ce direct a coché toutes les cases. Les fans voulaient généralement plus de contenu, des personnages classiques et un objectif. Tant de choses ont été libérées en une seule séance, j’étais pratiquement en train de crier. Bien que la situation du DLC soit loin d’être idéale, je suis toujours enthousiasmé par ce que cela pourrait signifier pour New Horizons … et un peu triste. Ce dévoilement massif pourrait très bien être le chant du cygne du jeu alors que les développeurs passent à de nouveaux projets.

Mais qui sait? Le DLC payant n’est jamais hors de l’image. Quoi qu’il en soit, il y a beaucoup de contenu ici pour occuper les fans d’Animal Crossing pendant un certain temps. Le seul inconvénient est que je dois attendre le 5 novembre.