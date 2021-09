Voici la nouvelle Apple Watch Series 7

14/09/2021 à 19:56 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Parmi les temps forts de l’événement Apple, tout le monde s’attendait à ce que l’iPhone 13 soit le joyau de la couronne. Cependant, la société a dévoilé un autre de ses produits phares. Nous parlons de Apple Watch série 7, qui regorge de nouvelles intéressantes par rapport à son prédécesseur.

Avec un design qui met en valeur son bords plats, Semblable à ceux actuellement utilisés sur les iPhones et iPads, la Watch 7 arrivera dans des tailles de 41mm et 45mm. De plus, on retrouve une montre là où elle est dans les spécifications là où elle brille le plus. Aucun changement en ce qui concerne les capteurs qu’il comprend, si nous trouvons le nouveau processeur S7, qui transforme l’appareil en une montre connectée plus efficace et plus rapide que dans sa version précédente. De plus, l’Apple Watch Series 7 lance un nouvel écran, maintenant avec un 70% de brillance en plus. Pour adapter cette nouvelle dalle, Apple a amélioré l’interface. De cette façon, il y a maintenant de la place pour un 50 % de texte en plus que dans son prédécesseur.

Concernant les caractéristiques que nous connaissions déjà dans les séries précédentes, nous continuons à obtenir des capteurs de ECG, fréquence cardiaque, oxygène dans le sang Et demais. Apple dit que nous obtiendrons une batterie qui nous durera toute la journée, en plus d’incorporer une charge rapide.

L’Apple Watch Series 7 arrivera dans jusqu’à 5 couleurs (noir, blanc, vert, rouge et bleu) et même dans un modèle sportif à partir de 399 $. La compagnie n’a pas encore précisé de date de départ, devant attendre cet automne pour en savoir plus à son sujet.