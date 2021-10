Voici la nouvelle bande-annonce de la campagne pour Halo Infinite

Au cas où vous l’auriez manqué, une toute nouvelle bande-annonce de campagne pour Halo infini est sorti et les fans du monde entier – et nous si nous sommes honnêtes – sont très excités. Cette bande-annonce établit les prémisses de l’entrée très attendue dans la franchise Halo et donne un aperçu des manières radicales par lesquelles cette campagne diffère des anciennes campagnes.

Commençons par les informations juteuses de l’histoire que nous découvrons. On nous dit qu’au début de Halo Infinite, Master Chief et l’UNSC sont sur le pied arrière, ayant été décimés par les forces de The Banished. Cette armée de Nrutes a pris le contrôle du Zeta Halo – l’installation précurseur qui sert de cadre au jeu – et est à la hauteur de toutes sortes d’hyjinx néfastes que Master Chief doit arrêter.

Pour vous aider à le faire, Master Chiefs trouve un tout nouveau compagnon d’IA appelé « The Weapon » qui remplacera Cortana maintenant qu’elle est devenue une méchante tragique. Ensemble, vous vous aventurerez à travers le Zeta Halo, arrêterez The Banished et découvrirez les secrets de la raison pour laquelle Cortano est devenu un voyou.

En plus des détails de l’histoire, on nous présente une explication complète des tenants et aboutissants de la campagne Halo Infinite. Appelée « la plus grande campagne à ce jour » et « l’expérience Halo la plus ouverte et la plus remplie d’aventures à ce jour » par Jen Taylor comme Cortana, la bande-annonce présente une carte de campagne beaucoup plus ouverte à l’exploration que ce à quoi on pourrait normalement s’attendre de la série.

Nous voyons la carte tactique (ou tacmap) qui vous aidera à naviguer dans la campagne ouverte. Nous avons un aperçu rapide des bases d’opérations avancées sur la carte, qui, lorsqu’elles sont contrôlées, agissent comme des points de déplacement rapides et fournissent des largages de véhicules et d’armes des alliés de l’UNSC. Nous voyons également une forteresse bannie que vous, en tant que Master Chief, pouvez détruire avec un abandon imprudent.

Dans l’une de ces bases d’opérations avancées, Master Chief monte sur un nouveau véhicule appelé le Wasp – un véhicule aéroporté de l’UNSC qui vous permet de survoler l’environnement, agissant comme la version humaine du Banshee classique.

Ensuite, il y a l’onglet Mises à niveau, qui vous permet d’améliorer et de modifier des aspects de l’armure et des capacités de Master Chief via Spartan Cores. La bande-annonce montre une mise à niveau particulièrement cool des propulseurs de Chief, qui lui permet de s’éloigner rapidement d’une fusée entrante.

Laissant le meilleur pour durer, la bande-annonce de la campagne donne de petits pics sur les nouveaux ennemis présents dans Halo Infinite. Les premiers sont les Skimmers – de petits ennemis aéroportés qui volent sur des ailes propulsées par des propulseurs, emportant des fusils laser. Ensuite, il y a Jega Rdomnai, une élite qui semble agir en quelque sorte comme un ennemi juré de Master Chief lors de ses voyages.

Enfin, il y a ce qui semble être le grand méchant de Halo Infinite. Cet antagoniste en vol stationnaire qui se présente comme le « Harbinger of the Truth » est montré en train de souffler brièvement Master Chief. Je ne sais pas encore qui est ce personnage, mais je suis sûr que nous le saurons bien assez tôt !

Si cette bande-annonce vous a enthousiasmé pour le prochain arc de la série Halo, vous pouvez vous procurer une copie de Halo Infinite le 8 décembre sur Xbox Series X/S, Xbox One et PC.