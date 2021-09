Voici la nouvelle Marvel ‘Fantastic Four’ que nous attendions

L’un des films les plus attendus de la phase 4 du MCU de Marvel est Fantastic Four. Fox a raté sa chance de redémarrer le film avec succès quelques années avant que Disney n’acquière Fox, ramenant les droits sous le contrôle de Marvel. Kevin Feige a confirmé fin juillet 2019 que les projets Fantastic Four étaient en préparation, mais il n’a révélé aucun détail à l’époque. Plus d’un an plus tard, à la mi-décembre 2020, Feige a donné aux fans le premier détail officiel des Quatre Fantastiques. Il a annoncé que Jon Watts dirigera le projet sans divulguer d’autres informations sur le film. Watts est le réalisateur des films Spider-Man du MCU, avec No Way Home qui devrait sortir en salles dans moins de trois mois.

L’attente des nouvelles de Fantastic Four en valait la peine, cependant. Nous avons beaucoup de nouvelles histoires Marvel pour passer le temps. Et maintenant, un leaker prétend que Marvel pourrait bientôt répondre à notre plus grande question Fantastic Four.

Rumeurs sur la date de sortie des Fantastic Four

Nous connaissons le calendrier complet de la phase 4 du MCU jusqu’en 2023, de sorte que le film Les Quatre Fantastiques ne peut pas sortir en salles avant 2023. Plus récemment, Disney a annoncé le calendrier de sortie de Marvel jusqu’en 2024, révélant de nouvelles dates de sortie pour les projets Marvel non annoncés. Dans l’état actuel des choses, nous pourrions obtenir cinq films MCU en 2023 et quatre autres en 2024.

Deux des dates 2023 sont déjà prises, avec Ant-Man and the Wasp : Quantumania et Guardians of the Galaxy Vol. 3 prévues respectivement le 17 février et le 5 mai. Cela nous laisse pas moins de sept dates de sortie de Marvel qui n’ont pas été expliquées. L’un d’eux sera forcément Fantastic Four, et les rumeurs les plus récentes suggèrent que le film pourrait être présenté en première le 28 juillet 2023.

Mais la date de sortie des Fantastic Four n’est même pas notre plus grande question sur ce projet particulier.

Qui jouera les Quatre Fantastiques ?

En décembre, Feige n’a révélé que le réalisateur des Quatre Fantastiques, sans rien dire sur les acteurs du film. Pendant des mois, les fans ont exhorté Marvel à considérer son mari et sa femme John Krasinski et Emily Blunt pour jouer Reed Richard et Sue Storm. Nous n’avons pas encore découvert si Marvel a réussi à négocier avec le couple. Ou si Marvel voulait même qu’ils commencent. Nous avons certainement vu beaucoup de démentis de la part des deux acteurs, en particulier Blunt.

Eh bien, si j’ai raison, d’ici la fin de cette année, nous en saurons plus sur Fantastic Four. Au plus tard au milieu de l’année prochaine. Même s’ils disent non, nous sommes sur le point de découvrir les noms. Toute information solide à ce sujet, je vous tiendrai au courant. – Main Middle Man (@mainmiddleman) 21 septembre 2021

Un leaker familier avec les plans de Marvel a publié une mise à jour sur Twitter affirmant que Marvel pourrait bientôt révéler le casting des Fantastic Four. La personne s’appelle Main Middle Man sur Twitter, où elle publie régulièrement des mises à jour sur des projets Marvel inédits. Voici ce qu’ils avaient à dire sur Fantastic Four :

Marvel sortira Fantastic Four dans les salles à la mi-2023 au plus tôt. Cela suppose qu’il s’en tient à tous les plans de sortie qu’il pourrait avoir, et que la pandémie ne ruine pas le calendrier de tournage actuel. Cela signifie que la production de Fantastic Four doit commencer à un moment donné l’année prochaine, afin que le film puisse faire sa date de sortie. En conséquence, Marvel voudra sûrement annoncer les grands noms rejoignant les Avengers en tant que Fantastic Four.

Étant donné que nous approchons de 2022, la prédiction du leaker a beaucoup de sens. Mais nous devrons attendre au moins quelques mois de plus pour toute grande nouvelle des Quatre Fantastiques.