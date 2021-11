Voici la nouvelle ‘Zarina’ de l’empire Inditex

30/11/2021

Le à 09:43 CET

Marta Clavero

Marta Ortega Pérez est née le 10 janvier 1984 à Vigo. Elle est la fille unique du second mariage entre Amancio Ortega et Flora Pérez, et le bras droit du magnat galicien du textile qui a appris d’en bas. Et c’est qu’il a commencé sa carrière chez Inditex dans l’un des magasins phares de l’entreprise, la firme Zara. Et elle l’a fait en tant que vendeuse, sans révéler qui était son père. Mais ses compagnons ont vite compris sa « lignée ». Marta avait 23 ans, et même si elle était très timide et parlait à peine, quelque chose dans sa tenue a attiré l’attention. Plus précisément un accessoire : la Rolex qu’il portait à son poignet gauche.

Marta est d’abord allée à l’école Santa María del Mar, à La Corogne, puis dans un internat en Suisse. Il a terminé ses études supérieures à Londres, à l’European Business School, où il a obtenu son diplôme en commerce international, en 2007. C’est la même année qu’il a commencé à travailler dans le magasin londonien de Zara dans le quartier de Chelsea, ainsi que dans d’autres siège social et dans différents départements de l’entreprise, car son père souhaitait qu’elle passe par tous les départements de l’entreprise, -vente, design, finance- pour bien la connaître. Actuellement, le département de développement de produits et de conception de Zara collabore entre autres avec Beatriz Padín, la coordinatrice des collections de vêtements pour femmes.

Dans une récente interview avec le Wall Street Journal, Marta Ortega a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention d’adopter une position formelle dans la direction de l’entreprise, même s’il a été montré qu’il est « ouvert » pour lui. Et même si « pour être honnête, j’aimerais être proche du produit, ce que mon père a toujours fait, je serai là où l’entreprise a le plus besoin de moi ».

Ces déclarations ont été faites en août 2021. Marta Ortega sera la nouvelle présidente de l’entreprise moins d’un an plus tard, son nouveau poste entrera en vigueur le 1er avril 2022.

Comme son père, la femme d’affaires galicienne se méfie beaucoup de sa vie privée, mais de son importance dans le monde de la mode, et aussi en tant qu’« influenceuse » – sans le vouloir – en fait un visage de grand intérêt social.

Amoureuse des sports équestres – son père est propriétaire de l’hippodrome de Casa Novas – elle est actuellement mariée, également remariée, suivant les traces de son père, et est mère de deux enfants. Son premier mari était un cavalier professionnel Sergio Álvarez Moya, qu’elle a épousé en 2012. Ils ont divorcé d’un commun accord en 2015 et ont eu un fils de huit ans, Amancio. Un an après leur séparation, elle a rencontré son mari actuel, Carlos Torretta Echivaria. Ils se sont rencontrés en 2016, lors d’une fête d’anniversaire. À cette époque, Carlos travaillait comme représentant de mannequin à New York, mais il est retourné en Espagne pour se rapprocher d’elle. Ainsi, en 2018, ils sont passés par l’autel de La Corogne.

Le mariage de l’héritière d’Inditex était l’événement social de l’année en Espagne, malgré le fait que le couple ait conçu le mariage comme un événement intime. 400 invités ont été invités à l’est et le protagoniste portait quatre robes de mariée de grands créateurs d’une valeur de 100 000 euros par vêtement.

C’était le 16 novembre 2018, avec une cérémonie intime dans la maison familiale d’O Parrote, qui serait suivie de deux autres célébrations : un cocktail au Náutico de A Coruña et une soirée de gala à la Casas Novas de Arteixo. Selon le magazine Vanity Fair, le mariage a coûté 4 millions d’euros et, en plus des célébrations luxueuses, la bande originale de l’événement était confiée à Chris Martin de Coldplay, Norah Jones ou Jamie Cullum qui ont interprété plusieurs chansons, et ils étaient sans aucun doute les de grandes surprises pour ceux qui fréquentent le lien.

En 2020, Marta et Carlos étaient les parents d’une fille, prénommée Mathilde. Les apparitions publiques de l’héritière de l’empire Inditex se sont multipliées, puisqu’elle est avec son partenaire actuel, et c’est que toutes les deux sont vues dans des compétitions équestres, et dans des défilés de mode en Espagne ou à l’étranger.