Voici la position de la RBI envers le projet de loi 2021 sur la crypto-monnaie et la réglementation en Inde

La vulnérabilité concernant le statut légitime des crypto-formes de monnaie est alarmante pour les bailleurs de fonds indiens qui, selon des évaluations informelles, disposent d’environ 1,5 milliard de dollars (10000 crore Rs) en normes monétaires avancées. L’autorité publique, qui conçoit une loi pour boycotter les formes économiques avancées privées, favorise l’argent informatisé soutenu par la Banque de réserve de l’Inde.

Alors que les bailleurs de fonds existants peuvent avoir un peu de répit pour quitter leur propriété en cas de restriction du commerce, de l’exploitation minière et de la détention de crypto-monnaie, la construction légitime proposée peut rechercher de manière réfléchie des réclamations de biens et d’échanges auprès de bailleurs de fonds et de distributeurs.

D’un autre côté, RBI a montré qu’elle était «surtout dans le jeu» et qu’elle s’apprêtait à envoyer sa propre avance. «L’avance de trésorerie de la banque nationale est un travail en cours.

L’autorité publique indienne et la Reserve Bank of India (RBI) ont une permanence comparée de la monnaie numérique, dont la destination dans le pays sera choisie par le projet de loi qu’il est proposé de reporter lors de la réunion en cours du Parlement.

Des sources ont révélé à TOI que les organisations responsables du fonctionnement global de l’économie et du cadre monétaire acceptent d’utiliser l’innovation pour l’espace de paiement avancé, mais se distinguent de manière absurde dans l’économie au sens large, y compris l’utilisation de la monnaie numérique comme mécanisme d’échange et son abus possible en raison de la peur et de l’évasion fiscale, une préoccupation que peu de bureaux dans le monde ont signalée de la même manière.

Crypto-monnaie et réglementation de la facture officielle en monnaie numérique

Le projet de loi 2021 sur les crypto-monnaies et la réglementation de la monnaie numérique officielle est à l’étude et devrait être reporté au Parlement en un clin d’œil. Les formulaires de facture ne sont pas encore publics. Dans tous les cas, l’éditorial du marché recommande de permettre l’émission d’une banque nationale de monnaie avancée (CBDC) et l’utilisation de la blockchain et l’innovation de registres appropriés qui sous-tendent une monnaie numérique. En ce qui concerne les normes monétaires avancées privées, les commentaires sur l’argent tardif servent à Nirmala Sitharaman, montrant que, contrairement à un boycott pur et simple, il pourrait y avoir un soutien à l’expérimentation, à la recherche et à l’innovation.

Que signifiera le nouveau projet de loi indien sur les formes de monnaie numérique pour les bailleurs de fonds?

Les experts ont deviné que la nouvelle facture de crypto-monnaie pourrait affecter certains bailleurs de fonds actuels qui investissent des ressources dans des formes monétaires privées avancées comme le bitcoin dans le pays. En effet, à supposer que le Centre approuve la suggestion du Comité interministériel (IMC), à ce stade, les monnaies numériques privées seront restreintes dans le pays, ce qui justifiera le malheur des actuels sponsors crypto-financiers du gouvernement. Dans tous les cas, il n’est toujours pas satisfaisant si la nouvelle loi incorporera Bitcoin ou Ethereum ou toute autre crypto-monnaie sous le résumé des monnaies numériques privées interdites.