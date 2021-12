Préparez-vous pour cela – voici la poussée pour plus de restrictions COVID face à la variante Omicron.

Plus tôt cette semaine, l’analyste médicale de CNN, Leana Wen, a fait parler des gens parce qu’elle a dit que les masques en tissu que la plupart des gens portent ne sont guère plus que des « décorations du visage » et qu’il n’y avait pas de place pour eux à la lumière d’Omicron.

Oups pic.twitter.com/rJ9fV4hlJ4 – Eli Klein (@TheEliKlein) 21 décembre 2021

Bien sûr, la vérité est que les masques en tissu ont toujours été insuffisants lorsqu’il s’agit de la question du COVID, comme nous l’avons déjà noté. Mais c’est quelque chose que l’administration Biden n’a pas abordé dans ses remarques officielles, malgré le fait de pousser constamment des masques.

Alors, pourquoi Wen dit ça maintenant ? Parce qu’il semble qu’ils souhaitent augmenter les restrictions, y compris sur les types de masques que vous portez.

Voici ses derniers commentaires réprimandant Joe Biden pour ne pas en faire assez pour imposer plus de « restrictions » aux non vaccinés, affirmant que Biden a été trop facile avec eux jusqu’à présent. Écoutez-la parler à quel point tout cela a été difficile pour les vaccinés et diabolise les non vaccinés. Elle dit que restreindre les vaccinés ne fait pas plus, mais que vous devez « vraiment vous concentrer sur la restriction des non vaccinés ».

Ancien directeur de Planned Parenthood, le Dr Leana Wen est en colère contre Biden parce qu’il n’a pas abordé « toutes les choses qui devraient être faites pour restreindre les activités des non vaccinés ». Elle a ensuite plaidé pour qu’une société à deux vitesses « se concentre vraiment sur la restriction des non vaccinés ». pic.twitter.com/yQJxqjajbg – Nicholas Fondacaro (@NickFondacaro) 22 décembre 2021

En plus d’être ridiculement dictatorial, cela semble également ignorer la science fondamentale selon laquelle oui, les vaccinés peuvent attraper le virus et le propager aussi.

Mais Wen n’est pas le seul. Écoutons l’ancien gars d’Obama, le Dr Zeke Emanuel, maintenant vice-recteur aux initiatives mondiales à l’Université de Pennsylvanie et président du département d’éthique médicale et de politique de santé. Nous avons parlé pour la dernière fois d’Emanuel lorsqu’il faisait partie de la propagation d’une fausse affirmation selon laquelle la variante Delta était aussi contagieuse que la varicelle. Il veut imposer plus de mandats, imposer des masques N95 aux gens et « inonder la zone » de tests afin que les gens soient testés deux fois par semaine car ils ne peuvent pas dépasser les 61% vaccinés.

Bon alors? La réponse, lorsque les gens sont réticents à signer, est d’essayer de les mettre encore plus sous pression ? C’est l’heure du train folle ici.

Le Dr @ZekeEmanuel appelle à intensifier radicalement les vaccinations forcées et le masquage N95 : « Nous n’allons pas dépasser les 61% simplement en demandant aux gens. Nous sommes bloqués à ce niveau depuis plusieurs mois. Appelle également à « 2-3 milliards de tests par mois, pas des centaines de millions – des milliards » pic.twitter.com/kCh5OIskID – Tom Elliott (@tomselliott) 21 décembre 2021

Biden a affirmé – pendant des mois – que 70% ont été vaccinés avec une seule dose (qui n’est pas complètement vaccinée). Dans une fiche d’information officielle de la Maison Blanche sur le site Web de la Maison Blanche, ils ont affirmé le 4 novembre que 70% des adultes étaient complètement vaccinés. Mais cela n’a jamais atteint 70 pour cent de tous les Américains vaccinés, selon les statistiques du CDC ; il est toujours à 61,7. Encore une fois, Joe Biden semble simplement utiliser des termes trompeurs. C’était un objectif arbitraire qu’il s’était fixé pour le 4 juillet qu’il n’a pas atteint, mais il a quand même déclaré le succès.

Donc, ils ont choisi cela comme objectif, ne l’ont pas vraiment atteint, l’ont détourné, et maintenant les libéraux veulent obliger tout le monde dans l’oubli pour essayer d’y arriver. La vérité ou les faits sur Omicron ne semblent pas être pris en compte dans les efforts, mais simplement comment il peut être utilisé pour pousser les gens plus loin vers l’objectif de plus de vaccinations.

Mais les démocrates essayant de forcer les gens à se soumettre n’ont pas aidé quelqu’un comme Joe Manchin en ce qui concerne le projet de loi Build Back Better. Chaque fois que les démocrates agissent ainsi, ils repoussent simplement plus de gens et ils sont davantage repoussés.

Nous devrons voir où Biden va avec tous ces efforts, mais étant donné la facilité avec laquelle il a été poussé sur d’autres choses, il n’est pas difficile de croire que d’autres choses pourraient arriver.