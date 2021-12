Voici la première bande-annonce de la prochaine série télévisée Halo

Capture d’écran : Paramount+ / The Game Awards (Kotaku)

Geoff’s Big Show nous a offert notre première bande-annonce complète pour la prochaine série télévisée Halo, diffusée sur Paramount+. Ça semble bien. Il est vraiment difficile de faire en sorte que l’armure de Doom Guy ait fière allure dans un véritable environnement humain.

La sortie multijoueur surprise de Halo Infinite et sa campagne acclamée par la critique l’ont catapulté sur le devant de la scène du FPS, et Paramount+ en profite amplement. La série, qui commence à être diffusée début 2022, se déroule avant Halo Infinite, pendant la guerre contre les Covenants. Halo Infinite reprend près d’un an et demi après la fin de ladite guerre, la série peut donc constituer un bon point d’entrée pour les nouveaux arrivants de Halo.

La série semble inclure le Dr Catherine Halsey, qui est la mère adoptive et criminelle de guerre de Master Chief. Halsey a kidnappé des centaines d’enfants, les a envoyés dans une école militaire et a fortement modifié leurs corps pour les transformer en super-soldats monstrueux conçus pour réprimer les manifestants. Ces cinglés extrêmement traumatisés se sont transformés en Spartiates emblématiques de la série après l’apparition d’un groupe d’extraterrestres et ils ont dû faire autre chose que d’assassiner des « insurrectionnels ». C’est le genre de lore malade et profonde que vous pouvez attendre du prochain spectacle d’action en direct.

La bande-annonce est racontée par une femme (vraisemblablement Halsey) qui décrit un sujet inconnu, tandis qu’une série de plans liés à Halo se joue. C’est assez vague, tout bien considéré. La scénographie semble assez bien, bien que clairsemée. Les Spartiates de la série semblent passables, bien qu’un peu idiots lorsqu’ils interagissent avec des objets du monde réel comme du sable et de vrais visages humains. Traduire Halo dans un monde de chair semble incroyablement difficile et je souhaite à l’équipe qui tente cette tâche gargantuesque rien d’autre que le meilleur.

Pour ceux d’entre vous qui ont confiance en leur capacité à faire une belle émission de télévision, vous n’aurez pas à attendre longtemps car la série commencera à être diffusée au début de 2022.