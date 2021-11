Voici la première bande-annonce du redémarrage de GamesMaster de l’E4

Image : E4

La première bande-annonce du redémarrage de GamesMaster de l’E4 vient d’être mise en ligne et donne un bon aperçu de ce à quoi s’attendre de la série.

Hébergée par Rob Florence et mettant en vedette le légendaire Sir Trevor McDonald en tant que GamesMaster titulaire, la série a été tournée à l’emblématique Crossness Pumping Station à Londres et semble suivre de très près le format des saisons originales.

S’adressant à nous en exclusivité il y a peu de temps, Florence a résumé ainsi le nouveau spectacle :

Je pense que GamesMaster devrait toujours se concentrer sur les défis. Je pense qu’il y a déjà cette perception que ce nouveau spectacle va se concentrer sur les célébrités. Ce n’est pas ce que ce spectacle va être, je ne sais pas pourquoi c’est arrivé; il s’agira de personnes qui aiment les jeux et aiment jouer à des jeux. L’élément célébrité n’est pas quelque chose dont tout le monde devrait s’inquiéter, ce ne sera pas une chose où les célébrités viendront se promouvoir. Il va y avoir des gens qui aiment les jeux et qui aiment les jeux, juste des parieurs normaux dans la rue qui arrivent, qui jouent à un jeu de FIFA devant moi avec moi qui leur crie des injures et la grosse tête du GamesMaster planant au-dessus de tout.