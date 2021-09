Voici la première bande-annonce et la liste des acteurs en anglais de Shin Megami Tensei V

ATLUS a partagé la dernière bande-annonce de Shin Megami Tensei V, nous donnant notre première écoute du dub anglais et révélant le talent vocal présenté dans le jeu.

Le jeu, qui sera lancé à la fois numériquement et physiquement sur Switch le 12 novembre, vous fera explorer le vaste monde de Tokyo post-apocalyptique. Vous rencontrerez un large éventail de personnages en cours de route, alors allons-y et rencontrons-les :

La bande-annonce révèle les talents vocaux de : – Jeannie Tirado dans le rôle de Tao Isonokami

– Mark Whitten dans le rôle de Yuzuru Atsuta

– Ashlyn Madden dans le rôle de Miyazu Atsuta

– Stuart Allan dans le rôle d’Ichiro Dazai

– Sean Crisden dans le rôle de Hayao Koshimizu

– Cissy Jones dans le rôle d’Abdiel

– Ben Lepley dans le rôle de Shohei Yakumo

– Laura Post en tant que Nuwa

– Daman Mills dans le rôle d’Aogami Les fans peuvent également s’attendre aux talents vocaux de: – Casey Mongillo en tant que protagoniste

– Erica Lindbeck dans le rôle de Sahori Itsukishima

-Kellen Goff dans le rôle de Lahmu

– Chris Hackney dans le rôle de Fionn mac Cumhaill

– Deva Marie dans le rôle d’Amanozako

Vous pouvez pré-commander le jeu sur le Switch eShop au moment où nous parlons, ou sous forme physique auprès d’Amazon, GameStop et Best Buy. Nous vous laissons avec ce synopsis officiel, et n’hésitez pas à consulter cette bande-annonce de gameplay et d’histoire pour en voir plus :

Lorsqu’une scène de meurtre macabre dans le Tokyo d’aujourd’hui bloque le chemin du retour de notre protagoniste, un détour imprévu le laisse enterré et inconscient. Il se réveille dans un nouveau Tokyo, un désert ravagé par l’apocalypse maintenant appelé Da’at… mais avant que des démons assoiffés de sang ne puissent réclamer sa vie, un sauveur émerge, et ils s’unissent pour devenir un être puissant ni humain ni démon : un Nahobino. Avec un nouveau pouvoir, le protagoniste s’aventure à travers Da’at, un royaume énigmatique rempli de divinités mythiques et de tyrans démoniaques en conflit constant pour leur survie. À la recherche de réponses, le protagoniste doit tracer son propre chemin dans une bataille entre la lumière et l’obscurité pour dicter le destin du monde.

